استكشاف حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية: رؤى من البحيرات الحرارية الأرضية الحمضية

يجري علماء من قسم علم الأحياء بكلية الآداب والعلوم بجامعة سيراكيوز أبحاثًا على الطلائعيات التي تعيش في بيئات قاسية مثل البحيرات الحرارية الأرضية شديدة الحرارة والحمضية. توفر هذه البحيرات بيئة فريدة لدراسة الكائنات المتعددة الظواهر، وهي كائنات تتكيف مع الظروف القاسية المتعددة. قام الفريق، بقيادة البروفيسور المساعد أنجيلا أوليفيريو، بزيارة منتزه لاسين البركاني الوطني في كاليفورنيا، موطن أكبر بحيرة حرارية أرضية في الولايات المتحدة.

قام الباحثون ببناء قاعدة بيانات للدراسات السابقة التي بحثت عن الحياة الميكروبية حقيقية النواة في البيئات القاسية لتحديد سلالات الأميبات التي غالبًا ما يتم استردادها من البيئات ذات درجات الحرارة العالية. تشير هذه المعلومات إلى أن دراسة هذه الأنساب يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تكيف الخلايا حقيقية النواة مع البيئات شديدة الحرارة.

كشفت إحدى الدراسات المحددة عن وجود أنواع وفيرة من الأميبا، T. thermoacidophilus، في البحيرة الحرارية الأرضية في منتزه لاسين الوطني. ومع ذلك، لا توجد بيانات جينومية عن هذا الكائن الحي. إن فهم كيفية تكيف هذا النوع مع مثل هذه الظروف القاسية يمكن أن يوسع معرفتنا بالبيئات التي قد تدعم الحياة في الكون.

خلال بحثهم الميداني، قامت أوليفيريو وفريقها بجمع عينات من البحيرة الحرارية الأرضية باستخدام عمود طويل مرفق به زجاجة. ويجري تحليل هذه العينات في المختبر، حيث يقوم الباحثون بعزل الخلايا المفردة لتسلسل الجينوم وتوصيف الأميبات باستخدام الفحص المجهري.

يوفر هذا البحث عن حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية رؤى قيمة حول العمليات التطورية التي شكلت تنوع وتعقيد الحياة على الأرض، بالإضافة إلى إمكانية الحياة في ظروف قاسية في أماكن أخرى من الكون.

مصادر:

- مقالة جامعة سيراكيوز: "عالم الأحياء في سيراكيوز يستكشف حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية" (بدون عنوان URL)

- دراسة Nature Communications التي أجراها أوليفيريو ورابابورت (بدون عنوان URL)