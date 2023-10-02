كشف أسرار حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية

لقد أدت الأبحاث في البيئات القاسية إلى توسيع نطاق فهمنا للحياة على الأرض بشكل كبير، ولكن تم تجاهل مجموعة مهمة من الكائنات الحية إلى حد كبير: وهي الكائنات حقيقية النواة الميكروبية. تلعب هذه الكائنات المجهرية دورًا حاسمًا في النظم البيئية المختلفة، ومع ذلك لا يُعرف سوى القليل عن كيفية تكيفها مع الظروف القاسية. وفي محاولة للتعمق أكثر في هذا الموضوع، وجه علماء من قسم الأحياء في كلية الآداب والعلوم اهتمامهم إلى الطلائعيات التي تعيش في البحيرات الحرارية الأرضية الساخنة والحمضية.

تقع في حديقة لاسين البركانية الوطنية في كاليفورنيا، وهي أكبر بحيرة للطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة، وهي بمثابة موقع بحثي فريد من نوعه ومليء بالتحديات. بفضل درجة حرارتها المرتفعة (~ 52 درجة مئوية / 124 درجة فهرنهايت) وانخفاض درجة الحموضة (~ 2)، تعد هذه الميزة الحرارية الأرضية التي يتم تسخينها بالبخار الحمضي والكبريتات بيئة مثالية لدراسة الكائنات المتعددة الظواهر، وهي الكائنات التي تكيفت مع الظروف القاسية المتعددة.

لتحديد أفضل مكان للبحث عن الحياة الميكروبية حقيقية النواة، قام الباحثون بتجميع قاعدة بيانات للدراسات السابقة التي أجريت في بيئات قاسية. ووجدوا أن سلالات معينة من الأميبات تم اكتشافها بشكل متكرر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة للغاية. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن دراسة هذه الأنساب يمكن أن توفر رؤى قيمة حول كيفية تكيف الخلايا حقيقية النواة مع الحياة في البيئات الحارة.

كشفت إحدى الدراسات التي أجراها فريق جوردون وولف في كال ستيت شيكو عن انتشار الأميبا T. thermoacidophilus في البحيرة الحرارية الأرضية في منتزه لاسين الوطني. ومع ذلك، لا توجد سجلات وراثية لهذا الكائن الحي. إن فهم تطور هذا النوع في مثل هذه البيئة القاسية يمكن أن يمنح العلماء فهمًا أفضل للظروف التي قد تكون مناسبة للحياة في مكان آخر من الكون.

لمزيد من التحقيق، قامت أنجيلا أوليفيريو، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء، وهانا رابابورت، عضو فريقها، بزيارة حديقة لاسين الوطنية لدراسة هذه الطلائعية المحددة والبحث عن حقيقيات النوى الفريدة الأخرى. وقاموا بجمع عينات من البحيرة باستخدام أداة متخصصة ويقومون الآن بعزل الخلايا المفردة لتسلسل الجينوم وتحديد الأميبات باستخدام الفحص المجهري.

في حين أن العديد من الأمور المجهولة لا تزال موجودة، فإن هذا البحث يوفر الأمل في سد بعض الفجوات المعرفية الحالية وتوسيع فهمنا لكيفية بقاء حقيقيات النوى في البيئات القاسية. ويشتبه في أن الشكل الأميبي قد يلعب دورًا مهمًا في تمكين الثبات في هذه السلالات حقيقية النواة، لكن الآلية الدقيقة لا تزال مجهولة. يفترض الفريق أن عمليات مثل نقل الجينات الأفقي وتقليل الجينوم ربما ساهمت في قدرتها على التكيف والبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية.

لن تساهم نتائج هذه الدراسة في فهمنا لتوزيع وتطور الحياة على الأرض فحسب، بل ستوفر أيضًا بيانات أساسية لإعادة بناء شجرة الحياة. يوفر استكشاف حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية فرصة غير مسبوقة لكشف الأسرار البيولوجية والتطورية والجينومية لهذه الكائنات المخفية.

المرجع مجلة:

Rappaport، HB، Oliverio، AM توفر البيئات المتطرفة فرصة غير مسبوقة لفهم البيئة الميكروبية حقيقية النواة والتطور وبيولوجيا الجينوم. نات كومون 14، 4959 (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-40657-4

مصادر:

- المقال الأصلي: البحث في البيئات القاسية يقدم نظرة ثاقبة للتكيف الميكروبي حقيقيات النواة. اسم المصدر.

– صورة الأميبا والطحالب الحمراء: تم تصويرها بواسطة هانا رابابورت باستخدام المجهر الضوئي.