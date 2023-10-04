استكشاف حرق الهيدروجين النجمي عبر الميونات والنوى

أجرى الباحثون دراسة جديدة ركزت على احتجاز الميونات في الديوترون، وتسليط الضوء على الخطوة الحاسمة في كيفية إنتاج النجوم للطاقة. الميون هو جسيم دون ذري يتفاعل مع النوى من خلال القوة الضعيفة، ويشبه الإلكترون ولكن وزنه أكبر بـ 200 مرة. عندما يرتبط الميون بالديوترون (المكون من بروتون واحد ونيوترون واحد)، فإنه يشكل نظامًا يحتوي على نيوترونين، على غرار اندماج بروتون-بروتون حيث يتحد بروتونان لتكوين الديوترون.

تم إجراء الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Physics، من قبل فريق من المنظرين النوويين من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك جامعة بيزا والمعهد الوطني للفيزياء النووية في إيطاليا، والمركز النظري في مرفق توماس جيفرسون الوطني للتسريع، وجامعة واشنطن. في سانت لويس. استخدم الباحثون نماذج متقدمة مستمدة من نظرية المجال الفعال اللولبي والتيارات المتسقة للتحقيق في احتجاز الميون في الديوترون.

ومن خلال استخدام هذا الإطار النظري، تمكن الباحثون من تحديد المصادر الرئيسية لعدم اليقين وقياس آثارها، مما أدى في النهاية إلى عدم يقين بنسبة 2٪ تقريبًا. هذا المستوى من عدم اليقين أقل حاليًا من الأخطاء التجريبية، مما يساهم في الجهود المستمرة لتعزيز دقة قياسات التقاط الميون.

علاوة على ذلك، تمهد هذه الدراسة الطريق لاستخدام نفس الإطار النظري لدراسة اندماج بروتون-بروتون والعمليات الأخرى المرتبطة بمرحلة حرق الهيدروجين في النجوم. تعتبر هذه النتائج حاسمة بالنسبة للعلماء في سعيهم لفهم تدفقات النيوترينو الشمسي ووضع نماذج دقيقة للعمليات النجمية.

للمضي قدمًا، يهدف الباحثون إلى توسيع دراستهم لتشمل عمليات التقاط الميونات على الهيليوم 3 والليثيوم 6، ومقارنة النتائج مع الدراسات السابقة. كما أنهم يعتزمون تطبيق الإطار للتحقيق في العمليات الضعيفة الأخرى ذات الصلة بالنماذج القياسية الشمسية وتدفقات النيوترينو الشمسية. ستوفر هذه المساعي المستقبلية رؤى لا تقدر بثمن حول قيم العامل S الفيزيائي الفلكي عند طاقة صفر، إلى جانب تقديرات للشكوك النظرية المرتبطة بها.

في الختام، تلقي هذه الدراسة الضوء على العمليات المعقدة لالتقاط الميونات على الديوترون، مما يوفر رؤى قيمة حول حرق الهيدروجين النجمي. تساهم النتائج في الجهود المستمرة لتحسين دقة القياس وتعزيز فهمنا للظواهر الفيزيائية الفلكية.

مصادر:

ورقة علمية: "التقاط الميون على الديوترون باستخدام الإمكانات اللولبية المحلية" - L. Ceccarelli et al، Frontiers in Physics

وزارة الطاقة الأميركية