استكشاف التفاعلات الدورانية الغريبة على المستوى المجهري باستخدام أجهزة الاستشعار الكمومية ذات الحالة الصلبة

حقق فريق من الباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC) تقدمًا كبيرًا في استكشاف تفاعلات الدوران الغريبة على المستوى المجهري. بقيادة الأكاديمي دو جيانغفنغ، استخدم الفريق بنجاح أجهزة استشعار كمومية ذات الحالة الصلبة تعتمد على مراكز شواغر النيتروجين (NV) في الماس للتحقيق في هذه التفاعلات.

توفر نتائج أبحاثهم، المنشورة في مجلة National Science Review، وPhysical Review Letters، وProceedings of the National Academy of Sciences، رؤى قيمة وقيودًا تجريبية على هذه التفاعلات. ركزت الدراسة على البحث التجريبي عن تفاعلات الدوران الغريبة التي تحدثها البوزونات الجديدة، والتي لديها القدرة على معالجة الأسئلة الأساسية التي تتجاوز النموذج القياسي.

وباستخدام مراكز NV الماسية كأجهزة استشعار كمومية، قام الفريق ببناء أجهزة كشف عالية الحساسية قادرة على فحص التفاعلات الدورانية بين الإلكترونات والنوى. أدى هذا النهج المبتكر إلى توسيع نطاق عمليات البحث التجريبية إلى مقاييس أقل من الميكرومتر، مما يسمح بإجراء قياسات دقيقة لمختلف ظواهر الدوران.

لتعزيز قدرات المستشعرات، قام الباحثون بتحسين دقة الكشف عن طريق ترقية الكاشف أحادي الدوران إلى مستشعر الدوران المجمع. لقد قاموا أيضًا بدمج تقنية الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) مع التصنيع النانوي القائم على السيليكون لإنشاء شريحة كمومية تدور ميكانيكيًا قابلة للتطوير. أدى هذا التقدم إلى تحسين قيود المراقبة بمقدار أمرين من حيث الحجم على مسافات أصغر من 100 نانومتر.

يسلط البحث الضوء على المزايا الفريدة لاستخدام أجهزة الاستشعار الكمومية ذات الحالة الصلبة لدراسة الفيزياء بما يتجاوز النموذج القياسي. وله آثار على العلوم الأساسية المختلفة، بما في ذلك علم الكونيات والفيزياء الفلكية وفيزياء الطاقة العالية.

بشكل عام، فإن عمل الفريق في استكشاف تفاعلات الدوران الغريبة على المستوى المجهري يوفر رؤى قيمة وتطورات في مجال الاستشعار الكمي ويفتح إمكانيات جديدة لمزيد من الاستكشاف.

