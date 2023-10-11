فيديو جديد يكشف عن وادي مريخي ضخم

أصدرت مهمة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لقطات جديدة تعرض نظام وادي ضخم على المريخ يُعرف باسم Noctis Labyrinthus. يمتد نظام الوادي هذا على طول حوالي 745 ميلًا، ويقع بين وديان مارينيريس الشهيرة ونظام بركاني كبير في منطقة ثارسيس.

يوفر الفيديو منظرًا جويًا مذهلاً لـ Noctis Labyrinthus، حيث يلتقط النطاق المثير للإعجاب والتفاصيل المعقدة لهذا المشهد الطبيعي المريخي. وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، فإن أعلى الهضاب التي تمت ملاحظتها في الفيديو تمثل مستوى السطح الأصلي قبل تآكل أجزاء من السطح. وتغطي منحدرات وأرضيات الوادي أدلة على الانهيارات الأرضية الهائلة، في حين يمكن رؤية حقول الكثبان الرملية التي خلقتها رياح المريخ على المنحدرات الأخرى.

يعمل Mars Express المجهز بكاميرا استريو عالية الدقة على المريخ منذ عام 2003. ولقطات الفيديو أهمية خاصة من منظور علمي بسبب وجود مناطق منخفضة من القشرة تسمى Graben. تشير هذه المنخفضات على سطح المريخ إلى الماضي البركاني للكوكب. تسببت البراكين الشديدة في منطقة ثارسيس في ارتفاع قشرة المريخ وتمددها، مما أدى إلى ترققها وتصدعها وهبوطها.

تستمر مهمة Mars Express، إلى جانب مركبات فضائية أخرى من دول مختلفة، في الدوران حول الكوكب الأحمر لمراقبة طقسه وجمع البيانات التي يمكن أن تلقي الضوء على تاريخه المعقد. يعتقد العلماء أن المريخ كان يتمتع ذات يوم بغلاف جوي أكثر سماكة، مما سمح للمياه بالتدفق على سطحه. ومع ذلك، فإن الغلاف الجوي الرقيق الحالي والمستويات العالية من الإشعاع يشكلان تحديات أمام الكائنات الحية للبقاء على سطح الكوكب، ما لم تكن موجودة تحت الأرض.

بالإضافة إلى المهام المدارية، تعمل المركبات الفضائية مثل كيوريوسيتي ومثابرة ناسا على استكشاف المناظر الطبيعية للمريخ عن قرب، مما يوفر صورًا تفصيلية ورؤى قيمة حول السمات الجيولوجية للكوكب الأحمر.

(المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية)

التعاريف:

- Noctis Labyrinthus: نظام وادي ضخم على المريخ يقع بين Valles Marineris ونظام بركاني في منطقة Tharsis.

- جرابن: مناطق منخفضة من القشرة الأرضية تشير إلى نشاط بركاني سابق على المريخ.

مصدر الصورة: ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO