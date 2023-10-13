الكسوف الحلقي المذهل للشمس: ظاهرة سماوية تستحق المشاهدة

ستتاح لملايين الأشخاص في الأمريكتين، يوم السبت، فرصة مشاهدة حدث فلكي آسر، وهو كسوف الشمس الحلقي. وطالما سمح الطقس بذلك، فإن المراقبين داخل مسار الكسوف سيشاهدون مرور القمر أمام الشمس، مما يخلق مشهدا رائعا.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، ويحجب وجه الشمس جزئيًا على طول مسار ضيق على سطح الأرض. وعلى عكس الكسوف الكلي للشمس، فإن الكسوف الحلقي لا يحجب الشمس تمامًا. وبدلاً من ذلك، يبدو كحلقة من النار في السماء، مع وجود قرص القمر المظلم متراكبًا على وجه الشمس الأكبر والمشرق.

وسيكون الكسوف القادم مرئيًا على طول مسار يمتد عبر أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وعدة دول في أمريكا الوسطى والجنوبية. من المهم أن نلاحظ أن الحد الأقصى لحجب الشمس سيحدث في أجزاء محددة من الولايات المتحدة في أوقات مختلفة طوال اليوم.

ومن الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند محاولة مراقبة كسوف الشمس. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية متخصصة للعين يمكن أن يسبب إصابة شديدة للعين. أثناء كسوف الشمس الحلقي، لا يتم حجب الشمس بالكامل بواسطة القمر، مما يجعل رؤيتها غير آمنة دون حماية العين المناسبة. النظارات الشمسية العادية لا توفر الأمان الكافي ويجب عدم استخدامها لمشاهدة الشمس.

ويختلف كسوف الشمس عن خسوف القمر، الذي يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، مما يلقي بظلاله على سطح القمر. يمكن رؤية خسوف القمر من منطقة أوسع بكثير مقارنة بكسوف الشمس.

إن قرب القمر من الأرض أثناء كسوف الشمس الحلقي يسمح له بتغطية وجه الشمس تقريبًا، مما يخلق مشهدًا يحبس الأنفاس. يؤكد الاختلاف في الحجم بين الأرض والقمر والشمس على الطبيعة الرائعة لهذا العرض السماوي.

بينما ننتظر بفارغ الصبر كسوف الشمس الحلقي يوم السبت، من المهم أن نتذكر أن السلامة يجب أن تكون دائمًا أولوية عند مراقبة مثل هذه الأحداث.

المصادر: رويترز