فك لغز الصواعق الفائقة: أقوى ضربات البرق على الأرض

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في فهم حدوث الصواعق الفائقة، وهي أقوى ضربات البرق على الأرض. على الرغم من أن الصواعق الفائقة تشكل أقل من 1% من مجمل البرق، إلا أن تأثيرها كبير. مع جهد كهربائي أقوى 1,000 مرة من متوسط ​​ضربات البرق، فإن الصواعق الفائقة لديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والسفن.

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي أن الصواعق الفائقة من المرجح أن تضرب عندما تكون منطقة الشحن الكهربائي لسحابة العاصفة على مقربة من سطح الأرض أو المحيط. تخلق هذه الظاهرة "نقاطًا ساخنة" للصواعق الفائقة، خاصة فوق المحيطات والجبال الشاهقة.

يصف المؤلف الرئيسي أفيخاي إفرايم، وهو فيزيائي من الجامعة العبرية في القدس، الصواعق الفائقة بأنها “ظاهرة رائعة”. حددت الأبحاث السابقة مجموعات من الصواعق الفائقة فوق شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وألتيبلانو في بيرو وبوليفيا. إلا أن العوامل التي ساهمت في تكوينها وتوزيعها ظلت مجهولة حتى الآن.

وللكشف عن أسرار الصواعق الفائقة، قام إفرايم وفريقه بتحليل بيانات البرق واستخرجوا الخصائص الأساسية من بيئة العاصفة. وشملت العوامل التي تم أخذها في الاعتبار ارتفاع سطح الأرض والمياه، وارتفاع منطقة الشحن، ودرجات الحرارة أعلى السحابة وقاعدتها، وتركيزات الهباء الجوي. اكتشف الباحثون أن الهباء الجوي، الذي كان يُعتقد سابقًا أنه يؤثر على قوة الصاعقة الفائقة، لم يكن له تأثير كبير. وبدلاً من ذلك، وجدوا أن المسافة الأقصر بين منطقة الشحن والسطح أدت إلى زيادة نشاط البرق.

تشترك المناطق التي تشهد أكبر عدد من الصواعق الفائقة في سمة مشتركة: القرب الشديد بين مناطق شحن البرق والأسطح. وكان هذا الارتباط واضحًا في شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة ألتيبلانو. توفر النتائج المذهلة رؤى قيمة حول تكوين الصواعق الفائقة وتمهد الطريق للبحث المستقبلي في فهم حدوثها والتنبؤ بها.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على الظاهرة المثيرة للاهتمام المتمثلة في الصواعق الفائقة وتسلط الضوء على أهمية أبحاث البرق. ومن خلال المعرفة المحسنة حول كيفية ومكان تشكل الصواعق الفائقة، يمكن للعلماء العمل على تعزيز تدابير الحماية من الصواعق واستراتيجيات التخفيف في المناطق المعرضة لهذه الصواعق القوية.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء

– تقرير 2019 عن السوبربولت