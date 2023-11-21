تحدد أداة EMIT الخاصة بوكالة ناسا أكثر من 750 مصدرًا لانبعاثات الغازات الدفيئة

تستمر انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، دون أي علامات على التباطؤ، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). ولرصد وقياس هذه التركيزات المتصاعدة للغازات من الفضاء، أعادت وكالة ناسا استخدام مطياف التصوير الخاص بها، وهو جهاز التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض (EMIT)، ليكون كاشفًا للغازات الدفيئة.

تم إطلاق EMIT في الأصل في يوليو 2022 لرسم خريطة للمعادن في المناطق القاحلة، وقد أظهر قدرته على اكتشاف انبعاثات غاز الميثان من الفضاء. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، حدد مطياف التصوير أكثر من 50 "بواعث فائقة" لغاز الميثان في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة. توجد هذه الانبعاثات الفائقة عادة في صناعات مثل الوقود الأحفوري وإدارة النفايات والزراعة.

كشفت دراسة حديثة نُشرت في Science Advances أنه منذ أغسطس 2022، حددت EMIT أكثر من 750 مصدرًا للانبعاثات، بما في ذلك مصادر أصغر تقع في المناطق النائية. أعرب المؤلف الرئيسي أندرو ثورب عن دهشته من قدرات EMIT، مشيرًا إلى أن الأداة تجاوزت التوقعات الأولية.

تعد البيانات التي تم جمعها بواسطة EMIT ضرورية لتحديد ومعالجة مصادر انبعاثات غاز الميثان، مثل مدافن النفايات والمواقع الزراعية ومنشآت النفط والغاز. تؤكد ناسا على أن تتبع انبعاثات غاز الميثان التي يسببها الإنسان أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تغير المناخ، حيث أن الميثان لديه قدرة أكبر على احتجاز الحرارة من ثاني أكسيد الكربون.

استنادًا إلى أول 30 يومًا من اكتشاف الغازات الدفيئة، أثبتت EMIT فعاليتها في تحديد ما يصل إلى 85% من أعمدة الميثان التي يتم ملاحظتها عادةً خلال الحملات المحمولة جواً. تعمل EMIT من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر)، وتغطي مساحات شاسعة من الأرض، وخاصة المناطق القاحلة الواقعة بين خطي عرض 51.6 درجة شمالًا وجنوبًا.

وفي سبتمبر 2022، اكتشف EMIT مجموعة من مصادر الانبعاثات في منطقة نادرًا ما تمت دراستها في جنوب أوزبكستان، مما سلط الضوء على قدرته على الكشف عن الانبعاثات في مناطق غير مستكشفة سابقًا. حددت الأداة 12 عمودًا من غاز الميثان في هذه المنطقة، يبلغ إجماليها حوالي 49,734 رطلاً (22,559 كيلوجرامًا) في الساعة.

من خلال إعادة استخدام التكنولوجيا مثل EMIT، يأمل العلماء والباحثون في معالجة المستويات المتصاعدة للغازات الدفيئة في غلافنا الجوي، والتخفيف من الآثار الكارثية المحتملة لتغير المناخ.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو انبعاث؟

يرمز EMIT إلى التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض، وهو مطياف تصوير تابع لوكالة ناسا تم إطلاقه في يوليو 2022.

2. ما هي المهمة الأساسية لـ EMIT؟

تم إطلاق EMIT في البداية لرسم خريطة لعشرة معادن رئيسية على سطح المناطق القاحلة في جميع أنحاء العالم.

3. كيف أصبح EMIT كاشفًا للغازات الدفيئة؟

على الرغم من أن اكتشاف غاز الميثان لم يكن جزءًا من مهمته الأساسية، إلا أن قدرات EMIT سمحت له باكتشاف انبعاثات غاز الميثان من الفضاء.

4. ما هي "البواعث الفائقة"؟

الانبعاثات الفائقة هي البنية التحتية أو القطاعات التي تنبعث منها غاز الميثان بمعدلات عالية بشكل ملحوظ، بما في ذلك الوقود الأحفوري أو النفايات أو الصناعات الزراعية.

5. ما هو عدد مصادر الانبعاثات التي حددتها EMIT؟

اكتشفت EMIT أكثر من 750 مصدرًا للانبعاثات منذ أغسطس 2022، بما في ذلك مصادر أصغر في المواقع النائية.

6. ما أهمية تتبع انبعاثات غاز الميثان؟

الميثان هو غاز دفيئة قوي وله قدرة أكبر على احتجاز الحرارة من ثاني أكسيد الكربون. يعد رصد انبعاثات غاز الميثان والحد منها أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من تغير المناخ.

7. ما هي النسبة المئوية لأعمدة الميثان التي يمكن لـ EMIT اكتشافها؟

استنادًا إلى أول 30 يومًا من اكتشاف الغازات الدفيئة، يمكن لـ EMIT تحديد 60% إلى 85% من أعمدة غاز الميثان التي يتم ملاحظتها عادةً خلال الحملات المحمولة جواً.

8. أين تقوم EMIT بجمع البيانات؟

تقوم EMIT بجمع البيانات من ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) على محطة الفضاء الدولية، وتغطي مساحات شاسعة من الأرض، مع التركيز في المقام الأول على المناطق القاحلة بين خطي عرض 51.6 درجة شمالًا وجنوبًا.

9. هل يمكن لـ EMIT اكتشاف الانبعاثات في المناطق النائية والتي نادرًا ما تتم دراستها؟

نعم، تمتلك EMIT القدرة على اكتشاف الانبعاثات في المناطق النائية، كما يتضح من تحديدها لمصادر الانبعاثات في منطقة نادرًا ما تمت دراستها في جنوب أوزبكستان.

10. كيف يمكن لتكنولوجيا مثل EMIT أن تساعد في معالجة ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة؟

ومن خلال تحديد مصادر الانبعاثات، مثل مدافن النفايات والمواقع الزراعية ومنشآت النفط والغاز، توفر EMIT بيانات مهمة للتخفيف من آثار ارتفاع تركيزات غازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ.