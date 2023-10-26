مهمة ناسا الثورية إلى تيتان: استكشاف قمر زحل الغامض

تشرع وكالة ناسا في مسعىها الأكثر طموحًا حتى الآن، وهي مهمة لاستكشاف قمر زحل الغامض، تيتان. سيتم إطلاق هذه البعثة الرائدة في عام 2027، وستستخدم طائرة Dragonfly التابعة لناسا، وهي طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة النووية بحجم سيارة، من أجل كشف أسرار عالم المحيط هذا.

مجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار وأجهزة أخذ عينات متقدمة، تتمثل مهمة Dragonfly في التحقيق في الكيمياء المعقدة التي يمكن أن تكون مقدمة للحياة. وعلى مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، ستقوم بدراسة الغلاف الجوي الكثيف لتيتان، الغني بالنيتروجين ويحتوي على مواد عضوية ربما تفاعلت مع الماء السائل تحت سطح القمر الجليدي.

تكمن أهمية تيتان في غلافه الجوي الفريد، والذي يشبه غلافنا الجوي. نظرًا لأن غلافه الجوي يتكون بشكل أساسي من النيتروجين والميثان، فقد أصبح تيتان موضوعًا ذا أهمية كبيرة للعلماء. ويطلق وجود هذه المركبات العنان لشبكة رائعة من الكيمياء العضوية، مما يجعل تيتان مركزًا محتملاً لأشكال الحياة الغريبة التي قد تزدهر في بيئة الميثان السائل.

الجانب الرئيسي الآخر الذي يأسر الباحثين هو التشابه المذهل بين تيتان وتضاريس الأرض. إن وجود الأنهار والبحيرات المتدفقة، المكونة من غاز الميثان بدلا من الماء، يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول جيولوجيا القمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف سيكلوبروبينيليدين، وهو جزيء ذو أساس كربوني غير موجود في أي غلاف جوي آخر، يشير أيضًا إلى إمكانية وجود مركبات معقدة يمكن أن تغذي الحياة المحتملة على تيتان.

للتحضير لرحلة Dragonfly، تم إجراء حملات اختبار صارمة في مركز أبحاث لانغلي التابع لناسا. تقوم هذه الاختبارات بتقييم الأداء الديناميكي الهوائي للطائرة بدون طيار ومحاكاة الظروف الصعبة التي ستواجهها أثناء مهمتها.

تعد الرحلة الاستكشافية القادمة إلى قمر زحل بالكشف عن رؤى آسرة حول أسرار تيتان وربما إحداث ثورة في فهمنا للحياة الفضائية. تعد مهمة Dragonfly التابعة لناسا بمثابة شهادة على سعينا الدؤوب للاستكشاف العلمي ودفع حدود ما كنا نعتقد في السابق أنه خيال علمي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو اليعسوب؟

ج: Dragonfly عبارة عن طائرة بدون طيار بحجم سيارة تعمل بالطاقة النووية، طورتها وكالة ناسا للتحقيق في الكيمياء المعقدة والسلف المحتمل للحياة على قمر زحل، تيتان.

س: ما الذي يجعل تيتان فريدًا؟

ج: تيتان هو القمر الوحيد في نظامنا الشمسي الذي يتمتع بغلاف جوي سميك يشبه الغلاف الجوي للأرض. يتكون غلافه الجوي في المقام الأول من النيتروجين والميثان، مما يخلق الظروف التي يمكن أن تعزز أشكال الحياة الغريبة.

س: ما الذي ستدرسه Dragonfly على تيتان؟

ج: ستقوم Dragonfly بدراسة الغلاف الجوي الكثيف والغني بالنيتروجين لتيتان وفحص المواد العضوية التي ربما تفاعلت مع الماء السائل تحت سطح القمر الجليدي.

س: متى سيتم إطلاق Dragonfly؟

ج: من المقرر إطلاق Dragonfly في عام 2027 ومن المتوقع أن يصل إلى تيتان بحلول منتصف الثلاثينيات.

س: هل يمكن أن يقاوم Dragonfly جو تيتان؟

ج: أجرى مهندسو البعثة اختبارات مكثفة لتقييم أداء Dragonfly في الظروف القاسية. تزيد هذه الاختبارات من الثقة في قدرة الطائرة بدون طيار على التنقل في أجواء تيتان الفريدة.