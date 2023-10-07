سباق الفضاء بين الهند والصين: الهند تبرز كمنافس في سوق إطلاق الأقمار الصناعية

كانت المهمة الهندية الناجحة الأخيرة إلى القمر، الهبوط الناعم بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بواسطة مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، سبباً في إشعال سباق فضائي جديد بين الهند والصين. قامت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بتنشيط برنامجها الفضائي، ووضعت نفسها كمنافس قوي في سوق إطلاق الأقمار الصناعية العالمية.

أدى الطلب على الإنترنت عالي السرعة الذي يتم الحصول عليه من الأقمار الصناعية إلى ظهور شركات الأقمار الصناعية الخاصة كمصدر رئيسي للإيرادات في صناعة الفضاء. وتعد شركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك، لاعبًا بارزًا في هذا المجال، إلى جانب الوكالات المملوكة للدولة في روسيا والصين. ومع ذلك، وبسبب التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية، يبحث العملاء عن خيارات بديلة.

أصبحت الهند خيارًا آمنًا لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة، خاصة بالنسبة للمشغلين في نصف الكرة الغربي الذين يشعرون بالقلق من الصواريخ الصينية. لقد اكتسب قطاع الفضاء الهندي المصداقية والثقة من خلال مهمته الناجحة إلى القمر، مما أدى إلى تواجده في مناطق غير مستكشفة. وقد أدى هذا الإنجاز إلى توسيع نفوذ ISRO إلى ما هو أبعد من الاقتصاد الهندي، وجذب الاعتراف الدولي.

وبالإضافة إلى إنجازاتها الأخيرة، تستعد الهند لبعثتها الفضائية الأولى المأهولة، جاجانيان، المقرر إطلاقها في عام 2024. وقد ولّد هذا المشروع الطموح التفاؤل والإثارة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانة الهند في سباق الفضاء العالمي. تعمل ISRO أيضًا على مهمة Aditya L-1، والتي تهدف إلى دراسة الشمس ومن المقرر أن تصل إلى وجهتها في يناير 2022.

إن أهمية الهند المتزايدة في سوق إطلاق الأقمار الصناعية تدعمها عدة عوامل. أولاً، أدت المخاوف بشأن نقل التكنولوجيا إلى الصين إلى ردع مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين عن اختيار الصواريخ الصينية. ثانيا، تزدهر شركات الفضاء الهندية الخاصة، في حين تواجه شركة iSpace الصينية تحديات في حقبة ما بعد كوفيد.

علاوة على ذلك، عزز التحالف الاستراتيجي للهند مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مكانتها كشريك يمكن الاعتماد عليه في إطلاق الأقمار الصناعية. تعد عمليات الإطلاق في البلاد أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بـ SpaceX وروسيا والصين. كما أعطت حملة "صنع في الهند" التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولوية لتطوير قطاع الفضاء، ووضعت الهند كمركز للإبداع التكنولوجي.

ومع الإصلاحات الأخيرة التي تسمح لشركات القطاع الخاص بالوصول إلى مرافق ISRO، من المتوقع أن تصل خدمات إطلاق الأقمار الصناعية في الهند إلى قيمة مليار دولار بحلول عام 1. وقد وضعت مركبات الإطلاق ذات السعة الكبيرة والفعالة من حيث التكلفة في البلاد الهند كمنافس قوي في السوق العالمية. سوق إطلاق الأقمار الصناعية. ومع اشتداد سباق الفضاء، تستعد الهند لأن تصبح لاعباً مهماً في الصناعة، حيث تجتذب العملاء الذين يبحثون عن إطلاق أقمار صناعية موثوقة وبأسعار معقولة.

مصادر:

– توقعات إرنست ويونغ حول نمو اقتصاد الفضاء

– مقال بلومبرج عن نجاح صناعة الفضاء الهندية والمنافسة مع الصين

– إنجازات شركات الفضاء الهندية الخاصة والتحديات التي تواجهها شركة iSpace الصينية

– التحالف الاستراتيجي للهند مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

- إصلاحات في قطاع الفضاء الهندي في إطار حملة "صنع في الهند".

– تعليق جوناثان ماكدويل على مركبات الإطلاق الهندية ذات السعة الكبيرة والفعالة من حيث التكلفة