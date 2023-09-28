لعب الحوت: سلوك كيلبينج الرائع

تُعرف الحيتان بوجودها المهيب في المحيط المفتوح، لكن هل تعلم أنها تشارك أيضًا في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية؟ وقد لوحظ هذا السلوك، المعروف باسم عشب البحر، في أنواع مختلفة من الحيتان مثل الحيتان الرمادية، والحيتان اليمنى الجنوبية والشمالية، والحيتان الحدباء.

في حين أن الأدبيات العلمية محدودة حول هذا الموضوع، إلا أن هناك العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي توثق لعب الحيتان مع الأعشاب البحرية. وقد وصف الباحثون هذه التفاعلات بأنها سلوك مرح، حيث تستخدم الحيتان الأعشاب البحرية لأغراض مختلفة. قد يستخدمونه لخدش الحكة، أو تنظيف البرنقيل الصغير، أو التخلص من الطفيليات مثل قمل الحوت، والتي يمكن أن تهيج جلدهم.

تميل مشاهد عشب البحر إلى الحدوث في المناطق التي يكثر فيها عشب البحر. يُلاحظ عادةً أن الحيتان الحدباء، على وجه الخصوص، تنخرط في هذا السلوك أثناء هجرتها. غالبًا ما تهاجر هذه الحيتان بالقرب من الشاطئ وتشارك في المزيد من الأنشطة على مستوى السطح، مما يجعلها أكثر وضوحًا لرواد الشاطئ وقوارب مشاهدة الحيتان.

بفضل التقدم في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، أصبح لدى الباحثين الآن أداة جديدة لدراسة ومراقبة سلوك عشب البحر. وقد التقطت مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بطائرات بدون طيار الحيتان الحدباء وهي تبحث بنشاط عن الأعشاب البحرية، مع تفاعلات استمرت لمدة تصل إلى ساعة. أثناء صيد عشب البحر، ترفع الحيتان الأعشاب البحرية وتوازنها على منبرها، أو الجزء العلوي المسطح من رأسها. وقد ينخرطون أيضًا في سلوكيات تعاونية مع الحيتان الأخرى، مثل دحرجة الأعشاب البحرية ورفعها وموازنة الأعشاب البحرية معًا.

لقد صنف الباحثون عشب البحر على أنه سلوك لعب بناءً على ثلاثة معايير. أولاً، إنه أمر طوعي وممتع بالنسبة للحيتان. ثانيًا، يختلف عن السلوكيات الأكثر خطورة ويمكن أن يكون مبالغًا فيه أو غير مكتمل. وأخيرًا، لا تبدو الحيتان متوترة أو جائعة، مما يدل على صحة جيدة.

قد يكون هناك ما هو أكثر من عشب البحر من مجرد المرح. وقد وجد أن بعض أنواع الأعشاب البحرية تقلل من نمو البكتيريا، وهو ما يمكن أن يفيد الحيتان عن طريق تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا على جلدها. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الدفع عبر الأعشاب البحرية الحيتان على إزالة الضيوف غير المرغوب فيهم، مثل البرنقيل وقمل البحر.

ومع تحسن التكنولوجيا وقيام المزيد من الأشخاص بتوثيق سلوك الحياة البرية، فمن المرجح أن نشهد المزيد من حالات عشب البحر في السنوات القادمة. يذكرنا هذا السلوك بالأسرار التي لا تزال موجودة حتى داخل أنواع الحيتان المدروسة جيدًا مثل الحوت الأحدب. لا تزال الطبيعة المرحة والفضولية لهذه المخلوقات تبهرنا وتفاجئنا.

مصادر:

- المقال الأصلي بقلم أولاف مينيكي، المحادثة.