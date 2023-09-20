تجارب على الحشرات المتحجرة تلقي الضوء على الألوان الحقيقية

قام فريق من الباحثين من جامعة نانجينغ والأكاديمية الصينية للعلوم وكلية جامعة كورك بتطوير تقنية قد تسمح بتقدير التلوين في بعض الحشرات المتحجرة. وأظهرت دراسات سابقة أنه من الصعب تحديد اللون الحقيقي للحشرات المتحجرة، باستثناء تلك المحفوظة في الكهرمان. عادة ما تكون هذه الحفريات أحادية اللون وتتميز بأنماط فريدة من ظلال اللون الرمادي. وفي دراستهم الأخيرة المنشورة في Proceedings of the Royal Society B، يصف الفريق النهج الذي توصلوا إليه والنتائج التي توصلوا إليها.

ولتقدير أنماط الألوان، قارن الباحثون الحشرات الحديثة المشابهة في المظهر للعينات المتحجرة التي حصلوا عليها سابقًا. تم لف هذه الحشرات الحديثة بورق الألمنيوم وإخضاعها لمحاكاة التحجر عن طريق الخبز في درجات حرارة تتراوح بين 200 درجة إلى 500 درجة مئوية. ثم قام الفريق بفحص العينات باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح ومقارنتها بالعينات المتحجرة.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن البقع الداكنة على العينات المخبوزة تتوافق مع مناطق الهيكل الخارجي الغنية بالميلانين، وهي صبغة داكنة. وكانت هذه البقع الداكنة أكثر مقاومة للحرارة، مما يشير إلى أنها كانت أيضًا أكثر مقاومة للتحلل. يشير هذا إلى أن المناطق الداكنة في الحشرات المتحجرة من المحتمل أن تمثل أجزاء من المخلوقات القديمة التي تحتوي أيضًا على نسبة أعلى من الميلانين. ولذلك، يمكن لهذه المناطق الداكنة أن توفر أدلة لتقدير لون الحفريات.

ولاحظ الفريق أيضًا أن تسخين الحشرات تسبب في مرحلة وسيطة حيث تحولت إلى اللون الأسود بالكامل قبل أن تنتقل إلى أنماط مختلفة. ويشير هذا إلى أن التجارب المشابهة لتجاربهم يمكن أن تسهل إجراء أبحاث جديدة حول تقدير تلوين الحشرات المتحجرة.

وفي الختام، توضح هذه الدراسة تقنية جديدة لتقدير أنماط الألوان في الحشرات المتحجرة. ومن خلال مقارنة الحشرات الحديثة المعرضة لمحاكاة التحجر مع العينات المتحجرة، حدد الباحثون المناطق الداكنة التي من المحتمل أن تتوافق مع أجزاء من المخلوقات القديمة ذات المحتوى العالي من الميلانين. تفتح هذه التقنية آفاقًا جديدة لدراسة التلوين في الحشرات المتحجرة.

المصدر: وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية، DOI: 10.1098/rspb.2023.1333