البيولوجيا التجريبية والطب سينتقلان إلى حدود النشر الذهبية ذات الوصول المفتوح في عام 2024

سيتم نقل مجلة البيولوجيا التجريبية والطب (EBM)، المجلة الشهيرة التابعة لجمعية البيولوجيا التجريبية والطب (SEBM)، إلى دار النشر الذهبية ذات الوصول المفتوح Frontiers في يناير 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم أفضل لمجتمع البحث العالمي من خلال تقديم الوصول المفتوح إلى منشوراتها.

تحت قيادة رئيس التحرير الدكتور ستيفن ر. جودمان، خضعت شركة EBM لتحولات كبيرة لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال. كانت رؤية الدكتور جودمان تتمثل في توسيع نطاق المجلة وتغطيتها من خلال إضافة فئات جديدة وتغيير تكوين هيئة التحرير. ونتيجة لذلك، يغطي EBM الآن 22 فئة، تشمل مراحل مختلفة من أبحاث الطب الحيوي.

يركز EBM على نشر البحوث الطبية الحيوية ذات الصلة بالممارسة الطبية. تشمل فئاتها التشريح/علم الأمراض، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للأبحاث الطبية الحيوية، والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، والتصوير الحيوي، وغيرها الكثير. بفضل نطاقها الواسع وتوسعها العالمي، تمتلك EBM مكاتب ومحررين عالميين في خمس قارات، مع خطط للتوسع بشكل أكبر.

تهدف الشراكة بين EBM وFrontiers إلى تعزيز الالتزام بالنشر المفتوح الوصول في مجال البيولوجيا التجريبية. أعرب الدكتور ستيفن جودمان عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن التحول إلى نموذج الوصول المفتوح بالكامل سيعزز دعم شركة EBM للباحثين في جميع أنحاء العالم.

تشتهر Frontiers، المصنفة سادس أكبر ناشر للأبحاث والمرتبة الثالثة من حيث الاستشهاد بها، بنشر الاكتشافات الرائدة لكبار الخبراء في مجالاتهم. من خلال مهمة تسريع الاكتشافات العلمية، تتبنى Frontiers نهجًا يركز على الباحثين وتستفيد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم معايير الجودة الصارمة.

مع انتقال EBM إلى Frontiers، يمكن للباحثين البدء في تقديم المخطوطات من خلال بوابة Frontiers بدءًا من 4 أكتوبر 2023. وتتوافق هذه الخطوة مع الالتزام المتزايد بجعل العلوم مفتوحة ومتاحة للجميع.

لمزيد من المعلومات حول Frontiers، يرجى زيارة موقعهم على الإنترنت [المصدر: frontiersin.org]. للتعرف على فوائد عضوية SEBM أو للاتصال بمكتب تحرير EBM، يرجى زيارة [المصدر: sebm.org].

مصادر:

– البيولوجيا التجريبية والطب (EBM)

– جمعية البيولوجيا التجريبية والطب (SEBM)

- الحدود