يتزايد الترقب للكسوف الكلي للشمس القادم والذي سيكون مرئيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024. إنه حدث سماوي نادر يأسر خيال الناس في جميع أنحاء العالم. لتعزيز تجربة مشاهدة الكسوف، يعد تطبيق "Totality" المجاني، الذي طورته شركة Big Kid Science، هو الرفيق المثالي.

فبدلاً من البحث عن المعلومات عبر الإنترنت أو الاعتماد على الخرائط القديمة، يوفر لك تطبيق “توتاليتي” ميزة الخريطة التفاعلية بالكامل. فهو لا يوضح لك فقط الأماكن التي سيكون فيها كسوف الشمس القادم مرئيًا في جميع أنحاء العالم، ولكنه يستخدم أيضًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك لتوضيح الشكل الذي سيبدو عليه هذا الكسوف من موقعك الحالي. يتيح لك هذا المنظور الفريد تصور الكسوف وتخطيط تجربة المشاهدة وفقًا لذلك.

إحدى الميزات البارزة للتطبيق هي قدرته على إرشادك إلى أقرب موقع لمشاهدة الكسوف الكلي إذا كنت خارج المسار. حتى لو لم تكن مباشرة في مسار الكسوف الكلي لشهر أبريل، فإن "الكسوف الكلي" سيوجهك إلى أقرب المواقع حيث لا يزال بإمكانك تجربة هذه الظاهرة المذهلة.

رأى جيفري بينيت، عالم الفيزياء الفلكية ومبتكر تطبيق “توتاليتي”، الحاجة إلى أداة سهلة الاستخدام توفر معلومات دقيقة حول الكسوفات القادمة وممارسات المشاهدة الآمنة. من خلال التطبيق، أراد بينيت التأكد من أن التكلفة لن تشكل عائقًا، لذلك جعله مجانيًا تمامًا للجميع. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الجمعية الفلكية الأمريكية.

لا يقتصر تطبيق "الشمولية" على تجربة الكلية فحسب؛ إنه أيضًا مصدر تعليمي. وهو يشتمل على قسم "تعلم" شامل يقدم ثروة من المعلومات العلمية حول الكسوف. سواء كنت طالبًا أو مدرسًا أو مجرد فضول بشأن أسرار الكون، فإن التطبيق يوفر الموارد وأنشطة الفصل الدراسي ورؤى حول العلوم الأساسية للكسوف.

لا تفوتوا هذه الفرصة النادرة لمشاهدة كسوف الشمس الكلي. قم بتنزيل تطبيق "Totality" على منصات iOS وAndroid، المتوفر باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية. ستأخذ ميزة الخريطة التفاعلية والرؤى العلمية في التطبيق تجربة مشاهدة الكسوف إلى آفاق جديدة.

أسئلة وأجوبة

ماذا يفعل تطبيق "توتاليتي"؟

يوضح لك تطبيق "Totality" الأماكن التي سيكون فيها كسوف الشمس القادم مرئيًا في جميع أنحاء العالم ويقدم تصورًا فريدًا لما سيبدو عليه هذا الكسوف من موقعك الحالي. كما أنه يرشدك إلى أقرب المواقع لمشاهدة الكسوف الكلي إذا لم تكن في المسار.

هل تطبيق "توتاليتي" مجاني؟

نعم، تطبيق "توتاليتي" مجاني تماماً لمستخدمي iOS وAndroid.

من أنشأ تطبيق "توتاليتي"؟

تم تطوير تطبيق "Totality" بواسطة شركة Big Kid Science، بقيادة عالم الفيزياء الفلكية جيفري بينيت. وقد تم دعمه من قبل الجمعية الفلكية الأمريكية.

هل يمكنني التعرف على الكسوف من خلال التطبيق؟

نعم، يتضمن تطبيق "توتاليتي" قسم "تعلم" شامل يوفر معلومات علمية عن الكسوف والموارد وأنشطة الفصول الدراسية.

أين يمكنني تحميل تطبيق "توتاليتي"؟

يمكنك تنزيل تطبيق "Totality" على منصات iOS وAndroid باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية.