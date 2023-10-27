صيانة مثيرة للسير في الفضاء لمحطة الفضاء الدولية (ISS)

تستعد محطة الفضاء الدولية (ISS) لعملية سير أخرى في الفضاء للصيانة في نوفمبر للحفاظ على المحطة في حالة مثالية. ستكون عملية السير في الفضاء القادمة، والمعروفة باسم US Spacewalk 89، هي الأولى لرائدي فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي.

سيخرج أوهارا ومغبيلي من غرفة معادلة الضغط في المحطة لإزالة صندوق إلكترونيات يسمى مجموعة الترددات الراديوية، وهو جزء من نظام هوائي الاتصالات. كما أنها ستحل محل مجموعة محمل متحرك على المفصل الدوار الشمسي ألفا لميناء المحطة، والذي يمكّن المصفوفات الشمسية من تتبع الشمس.

كان من المقرر في البداية إجراء السير في الفضاء في 30 أكتوبر، ولكن تمت إعادة جدولته في الأول من نوفمبر. وسيتيح هذا التغيير لطاقم محطة الفضاء الدولية وفريق التحكم في الطيران المزيد من الوقت للتحضير للسير في الفضاء بشكل فعال.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من السير في الفضاء للصيانة؟

يتم إجراء عملية سير في الفضاء للصيانة لإجراء الإصلاحات والتفتيش والتركيبات على الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية. فهو يضمن بقاء أنظمة ومكونات المحطة في حالة مثالية لاستمرار التشغيل.

2. من سيشارك في السير في الفضاء القادم؟

سيكون رائدا فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي هما رائدا الفضاء اللذان سيقومان بالسير في الفضاء للصيانة. وستكون هذه أول تجربة لهم في السير في الفضاء.

3. ما هي المهام التي سيتم تنفيذها أثناء السير في الفضاء؟

سيقوم رواد الفضاء بإزالة صندوق إلكتروني يسمى مجموعة الترددات الراديوية واستبدال مجموعة محمل متدحرج على المفصل الدوار الشمسي ألفا للمحطة. هذه المهام ضرورية للتشغيل السليم لنظام الاتصالات بالمحطة والمصفوفات الشمسية.

4. لماذا تمت إعادة جدولة عملية السير في الفضاء؟

تمت إعادة جدولة السير في الفضاء للسماح لطاقم محطة الفضاء الدولية وفريق التحكم في الطيران بمزيد من الوقت للتحضير بشكل مناسب للسير في الفضاء وضمان نجاحه.

5. إلى متى ستستمر عملية السير في الفضاء؟

مدة السير في الفضاء لم تذكر في المقال. يمكن أن تختلف مدة السير في الفضاء، ولكنها يمكن أن تستمر عادةً من عدة ساعات إلى أكثر من ثماني ساعات.

المصادر: [Space.com](https://www.space.com/)