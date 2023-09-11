يكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي جزيئات ذات أساس كربوني في عالم المحيطات المشتبه به

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا مثيرًا من خلال العثور على دليل على وجود جزيئات ذات أساس كربوني في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يُعرف باسم K2-18 b. ويعتبر هذا الكوكب الخارجي، الذي يقع على بعد 120 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي، محيطا محتملا أو عالما "هايسانيا"، مما يجعله هدفا محيرا لعلماء الفلك في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. ويبلغ نصف قطر الكوكب ما بين مرتين إلى ثلاث مرات أكبر من نصف قطر الأرض، ويقع في المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، حيث قد يتواجد الماء السائل.

كشفت النتائج الجديدة التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن وجود ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي لكوكب K2-18 b، مما يشير إلى احتمال وجود محيط مائي تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين. ويدعم غياب الأمونيا فرضية وجود محيط مائي على الكوكب. تسلط هذه الملاحظات الضوء على أهمية النظر في البيئات المتنوعة الصالحة للسكن في البحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي.

يندرج K2-18 b ضمن فئة "الكواكب الفرعية"، وهي كواكب يتراوح حجمها بين حجم الأرض ونبتون. وتشكل هذه الكواكب الفريدة لغزا أمام علماء الفلك، الذين ما زالوا يناقشون طبيعة أغلفتها الجوية. تهدف ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لكوكب K2-18 b إلى رفع الحجاب المحيط بالأغلفة الجوية والظروف البيئية لكل من عوالم نبتون الفرعية وعوالم هيسيان.

بصرف النظر عن اكتشاف جزيئات الكربون، أشارت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا إلى وجود كبريتيد ثنائي الميثيل (DMS) في الغلاف الجوي لكوكب K2-18 b. على الأرض، يتم إنتاج DMS بشكل أساسي عن طريق الحياة، وتحديدًا العوالق النباتية. قد يكون تأكيد وجود DMS في الغلاف الجوي لـ K2-18 b خطوة مهمة أخرى نحو العثور على علامات على وجود حياة محتملة على الكوكب الخارجي.

ومع ذلك، من المهم توخي الحذر عند التكهن بوجود حياة غريبة على كوكب K2-18 b. وفي حين أن وجود الماء السائل وجزيئات الكربون علامات واعدة، إلا أنها لا تضمن وجود الحياة أو قدرة الكوكب على دعم الكائنات الحية. إن حجم الكوكب، إلى جانب احتمال غليان محيطاته، قد يجعله غير صالح للسكن.

يعد تقييم تكوين الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية البعيدة، مثل K2-18 b، مهمة صعبة بسبب ضعف الضوء المنعكس مقارنة بسطوع النجم الأم. وتغلب الباحثون على هذه العقبة من خلال التقاط عبور الكوكب أمام نجمه وتحليل ضوء النجوم الذي يمر عبر غلافه الجوي. تترك العناصر والمركبات الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي "بصمات" مميزة على ضوء النجوم، مما يكشف عن تركيبها.

سمح نطاق الطول الموجي الممتد لـ JWST والحساسية غير المسبوقة باكتشاف هذه السمات الطيفية خلال عبورين فقط لـ K2-18 b، مما يوفر دقة مماثلة لثماني عمليات رصد أجراها تلسكوب هابل الفضائي على مدار عدة سنوات. يوضح هذا قوة وقدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في فك رموز الخصائص الجوية للكواكب الخارجية.

تم التخطيط لمزيد من الملاحظات لـ K2-18 b باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST للتحقق من صحة النتائج وجمع المزيد من المعلومات حول الظروف البيئية للكوكب. ويهدف الفريق الذي يقف وراء هذا البحث إلى الكشف في نهاية المطاف عن علامات الحياة على كوكب خارج المجموعة الشمسية صالح للسكن، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في فهمنا للوجود خارج الأرض.

المصدر: رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (قبول النشر)