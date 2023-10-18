أول دليل على وجود سحب كوارتز على الكوكب الخارجي WASP-17 ب

حقق الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا مثيرًا على الكوكب الخارجي WASP-17 b، الذي يقع على بعد 1,300 سنة ضوئية من الأرض. لقد اكتشفوا أدلة على وجود بلورات صخرية أو كوارتز في السحب عالية الارتفاع لهذا الكوكب الخارجي الحار للمشتري. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد مثل هذا المعدن، الموجود عادة على الأرض، على كوكب خارج المجموعة الشمسية.

السيليكات، وهي معادن غنية بالسيليكون والأكسجين، متوفرة بكثرة على الأرض والقمر، وكذلك في الأجسام الصخرية الأخرى في نظامنا الشمسي. تم العثور على السيليكات الغنية بالمغنيسيوم في النيازك والكويكبات وحتى في أجواء الكواكب الخارجية والأقزام البنية. ومع ذلك، كان من المعروف سابقًا وجود SiO2 البلوري أو الكوارتز على الأرض فقط.

"لقد شعرنا بسعادة غامرة! قال الدكتور ديفيد جرانت، أحد الباحثين في مجال البحث والتطوير: "لقد عرفنا من الملاحظات السابقة أنه لا بد من وجود هباء جوي - وهي جزيئات صغيرة تشكل السحب أو الضباب - في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b، لكننا لم نتوقع أن تكون مصنوعة من الكوارتز". باحث في جامعة بريستول والمؤلف الأول للدراسة.

WASP-17 b هو كوكب كبير خارج المجموعة الشمسية يزيد حجمه عن سبعة أضعاف حجم كوكب المشتري. كتلته أقل من نصف كتلة كوكب المشتري، مما يجعله واحدًا من أكثر الكواكب الخارجية المعروفة انتفاخًا. إن فترة مداره القصيرة التي تبلغ 3.7 يومًا أرضيًا فقط تجعله مرشحًا مثاليًا للتحليل الطيفي للإرسال، وهي تقنية تستخدم لدراسة تأثيرات الترشيح والتشتت للغلاف الجوي للكوكب على ضوء النجوم.

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي نظام WASP-17 لمدة 10 ساعات تقريبًا، وجمع أكثر من 1,275 قياسًا للسطوع. ومن خلال تحليل كمية كل طول موجي يحجبه الغلاف الجوي للكوكب، اكتشف الباحثون "نتوءا" غير متوقع عند 8.6 ميكرون، مما يشير إلى وجود الكوارتز في السحب.

على عكس الجزيئات المعدنية الموجودة في سحب الأرض، فإن بلورات الكوارتز الموجودة في سحب WASP-17 b لا يتم جرفها من سطح صخري. إنها تنشأ في الواقع داخل الغلاف الجوي للكوكب نفسه. يبلغ عرض هذه البلورات حوالي 10 نانومتر، وهي تشبه في شكلها المنشورات السداسية الموجودة عادة على الأرض ولكن على نطاق أصغر بكثير.

تسمح الحرارة الشديدة لـ WASP-17 b، والتي تبلغ حوالي 1,500 درجة مئوية (2,700 درجة فهرنهايت)، والضغط المنخفض في غلافه الجوي، بتكوين بلورات صلبة مباشرة من الغاز، دون المرور بمرحلة سائلة. وهذا يتناقض مع الأرض، حيث تسمح درجات الحرارة المنخفضة والضغط المرتفع لبخار الماء بالتحول مباشرة إلى بلورات ثلجية. إن وجود سحب الكوارتز على الكوكب الخارجي يوفر نظرة ثاقبة للمواد المختلفة والظروف البيئية التي تشكل الكوكب.

إن فهم تكوين السحب أمر حيوي لفهم الكوكب ككل. WASP-17 b مقفل مديًا حيث يواجه نصف الكرة الأرضية نجمه المضيف باستمرار، مما يؤدي إلى جانب نهاري حار وجانب ليلي أكثر برودة. يؤدي الفرق في درجة الحرارة بين هذين الجانبين إلى هبوب رياح قوية تنقل بلورات الكوارتز من الجانب الليلي، حيث تتشكل، إلى الجانب النهاري الأكثر سخونة، حيث تتبخر.

تم نشر هذا الاكتشاف الرائد في مجلة The Astrophysical Journal Letters في عام 2023. وتم توفير مواد ومقابلات إضافية لهذه الدراسة من قبل لورا بيتز وكريستين بوليام لصالح وكالة ناسا.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (2023)

– ناسا.جوف