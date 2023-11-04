استكشاف كبلر-385: نظام من الكواكب العملاقة شديدة الحرارة خارج المجموعة الشمسية

أذهل تلسكوب كيبلر التابع لناسا مرة أخرى علماء الفلك باكتشاف نظام كوكبي فريد يعرف باسم كيبلر-385. ويتكون هذا النظام من سبعة كواكب ساخنة وضخمة، ويدور حول نجم أكبر قليلا وأكثر سخونة من شمسنا. على عكس الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي، فإن كل كوكب في كوكب كيبلر 385 أكبر من الأرض ولكنه أصغر من نبتون، مما يجعلها فريدة من نوعها من حيث الحجم.

تقليديًا، تعد الأنظمة الكوكبية التي تحتوي على أكثر من ستة كواكب مؤكدة نادرة بشكل لا يصدق، مما يجعل Kepler-385 متميزًا بين الحشود. ووصف العلماء هذا النظام بأنه اكتشاف رائع، يستعرض قدرات مهمة كيبلر في كشف أسرار الكون.

وبينما كان علماء الفلك يدققون في البيانات الشاملة التي جمعها تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد، تمكنوا من تجميع كتالوج شامل للكواكب الخارجية، مع تسليط الضوء على الخصائص الاستثنائية لكل نظام. وقد مكّن هذا الكتالوج الدقيق الباحثين من الحصول على فهم أعمق لنظام كيبلر-385 وخصائصه المميزة.

يوجد في قلب كوكب كيبلر-385 نجم يشبه الشمس، وهو أكبر بنسبة 10% وأكثر حرارة بنسبة 5% من شمسنا. يحيط بهذا الجرم السماوي كوكبان داخليان، أكبر قليلًا من الأرض، وهما عوالم صخرية محتملة ذات أغلفة جوية رقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن الكواكب الخمسة المتبقية أكبر بكثير، ويبلغ نصف قطرها ضعف حجم الأرض ومغطاة بغلاف جوي سميك.

ما يميز هذا الكتالوج هو القياسات المحسنة لخصائص النجوم والحسابات المحسنة لمدارات الكواكب. لقد لوحظ أن الأنظمة التي تحتوي على كواكب عابرة متعددة تميل إلى أن تكون لها مدارات دائرية أكثر مقارنة بتلك التي تحتوي على عدد قليل من الكواكب.

في حين انتهت مهمة كيبلر رسميًا في عام 2013، إلا أن مهمتها الممتدة، K2، استمرت حتى عام 2018، مما سمح بتحليل ثروة من البيانات. لقد زود هذا التحليل المتسق العلماء بفهم أكثر شمولاً لعدد الكواكب الخارجية الهائلة داخل مجرتنا.

يعد Kepler-385 خطوة مهمة نحو كشف أسرار الكون، حيث يعرض تنوع وتعقيد أنظمة الكواكب خارج نظامنا الشمسي. مع كل اكتشاف جديد، يكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول طبيعة الكواكب الخارجية ويوسعون فهمنا للكون الذي نعيش فيه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد الكواكب الموجودة في نظام كيبلر 385؟

يتكون نظام كيبلر 385 من سبعة كواكب.

2. هل الكواكب الموجودة في كوكب كيبلر 385 أكبر أم أصغر من الأرض؟

الكواكب في كيبلر 385 أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون.

3. ما هو حجم ودرجة حرارة النجم في كوكب كيبلر 385؟

النجم الموجود في مركز نظام كبلر 385 أكبر بحوالي 10% وأكثر سخونة بنسبة 5% من شمسنا.

4. هل تتمتع جميع الكواكب في كوكب كيبلر 385 بأغلفة جوية سميكة؟

لا، من المتوقع أن تتمتع الكواكب الخمسة الأكبر حجمًا في نظام كيبلر 385 فقط بأغلفة جوية سميكة.

5. كم عدد أنظمة الكواكب الخارجية المؤكدة التي تحتوي على أكثر من ستة كواكب؟

يعد Kepler-385 أحد أنظمة الكواكب الخارجية القليلة المعروفة التي تحتوي على أكثر من ستة كواكب تم التحقق منها.