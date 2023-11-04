رؤى جديدة حول تكوين المواد المحتوية على الكربون على المريخ

سلطت دراسة حديثة أجرتها مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) الضوء على التكوين الغريب لأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ. توفر النتائج فهمًا أوضح لكيفية تشكل المركبات القائمة على الكربون، أو المواد العضوية، على الكوكب الأحمر. يساعد هذا الاكتشاف أيضًا في تفسير الكشف المحير الذي قدمته مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا العام الماضي.

أظهرت الملاحظات السابقة التي أجراها TGO أن ضوء الشمس يلعب دورًا حاسمًا في تقسيم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ، مما يؤدي إلى تكوين أول أكسيد الكربون. ومن المثير للاهتمام أن أول أكسيد الكربون المتكون يحتوي على كمية أقل بكثير من الكربون الثقيل مما كان متوقعًا.

ويتماشى هذا الاكتشاف مع النظرية القائلة بأن وجود المركبات القائمة على الكربون على المريخ هو نتيجة لعمليات كيميائية معقدة تتأثر بأشعة الشمس، وليس مؤشرا على الحياة على الكوكب. ويشير إلى أن تكوين المواد العضوية على المريخ لا يُعزى فقط إلى النشاط البيولوجي.

لقد كان فهم إنشاء مادة تحتوي على الكربون على المريخ مسعى صعبًا. ومن خلال قياس نسبة نظائر الكربون المختلفة، وخاصة الكربون 12 والكربون 13، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول بيئات الكوكب الماضية والحالية. عوامل مختلفة مثل التفكك الضوئي، وآليات الهروب في الغلاف الجوي، والتفاعلات البيولوجية تساهم في التقلبات في هذه النسب النظائرية.

يؤكد شوهي أوكي، المؤلف الرئيسي لورقة بحثية جديدة منشورة في مجلة Planetary Science Journal والتابعة لجامعة طوكيو والمعهد الملكي البلجيكي لعلم الفضاء، على أهمية قياس نسبة نظائر الكربون في أول أكسيد الكربون. يمكّن هذا النهج الباحثين من كشف أصل المادة العضوية على المريخ والتعمق في تاريخ صلاحية الكوكب للسكن.

ومن خلال استخدام منهجيات مماثلة مستخدمة لرسم خرائط نسب الهيدروجين في بخار الماء في الغلاف الجوي للمريخ، مهد TGO الطريق لفهم أعمق لتطور المريخ والتسلسل الزمني له. أتاحت حساسية TGO الاستثنائية وقدراته المتقدمة للعلماء تحليل نظائر الكربون في أول أكسيد الكربون، مما يوفر رؤى غير مسبوقة حول تكوين المركبات القائمة على الكربون على الكوكب الأحمر.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو الدور الذي يلعبه ضوء الشمس في تكوين أول أكسيد الكربون على المريخ؟

يعمل ضوء الشمس كمحفز لتقسيم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ، مما يؤدي إلى تكوين أول أكسيد الكربون. تسمح هذه العملية، المعروفة باسم التفكك الضوئي، بتكوين مركبات تحتوي على الكربون.

2. هل وجود أول أكسيد الكربون على المريخ يدل على وجود الحياة؟

لا، إن اكتشاف أول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ لا يشير إلى وجود حياة على الكوكب. من المحتمل أن يكون تكوين المركبات القائمة على الكربون نتيجة لعمليات كيميائية معقدة تتأثر بأشعة الشمس، كما يتضح من ملاحظات مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. كيف يقيس العلماء نسبة نظائر الكربون في أول أكسيد الكربون؟

يقوم العلماء بتحليل الكميات النسبية لنظائر الكربون المختلفة، مثل الكربون 12 والكربون 13، لفهم أصول المادة العضوية على المريخ. يوفر هذا القياس رؤى قيمة حول تاريخ الكوكب وتطوره.