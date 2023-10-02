سيتم إتاحة البيانات والعلوم التي جمعتها مهمة Aditya L1 الهندية للجمهور، وفقًا لمدير مشروع البعثة، نيجار شاجي. تهدف هذه المهمة إلى تعزيز فهمنا للشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي. في حين أنه سيتم استخدام البيانات في البداية حصريًا من قبل العلماء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إلا أنه سيتم مشاركتها عالميًا في النهاية.

وقال شاجي: “إن العلوم والبيانات عالمية. وبعد أن يستخدم علماؤنا البيانات لفترة معينة، سيتم نشرها حتى يتمكن أي شخص في جميع أنحاء العالم من استخدامها. يتوافق هذا الالتزام بالوصول المفتوح إلى البيانات مع هدف المهمة المتمثل في المساهمة في معرفة المجتمع العلمي العالمي.

لقد قطعت Aditya L1، أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، مسافة تزيد عن 9.2 ألف كيلومتر في رحلتها نحو وجهتها، Lagrange Point 1. يوفر هذا الموقع الاستراتيجي، على بعد حوالي 15 ألف كيلومتر من الأرض، ميزة فريدة لمراقبة الطاقة الشمسية. من خلال الدوران حول هذه النقطة، يمكن للمركبة الفضائية الحفاظ على رؤية دون انقطاع للشمس، مما يسمح بالمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تهدف مهمة Aditya L1 إلى دراسة جوانب مختلفة من الشمس، بما في ذلك التوهجات الشمسية والرياح الشمسية وقذف الكتلة الإكليلية والتسخين الإكليلي وإعادة الاتصال المغناطيسي والطوبولوجيا المغناطيسية. وسوف تستخدم سبع أدوات لهذا الغرض. ومن خلال دراسة هذه الظواهر، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للشمس وتأثيراتها على كوكبنا.

يمثل الإطلاق الناجح لـ Aditya L1 علامة فارقة مهمة في رحلة استكشاف الفضاء في الهند. لقد كانت قيادة وخبرة مدير المشروع نيجار شاجي حيوية في تحقيق هذه المهمة. لن يؤدي توفر البيانات التي تم جمعها من Aditya L1 إلى تعزيز فهمنا للشمس فحسب، بل سيساهم أيضًا في تقدم المعرفة العلمية العالمية.

مصادر:

– مقابلة مع نيجار شاجي، الهندي اليوم

– تفاصيل مهمة Aditya L1، منظمة أبحاث الفضاء الهندية