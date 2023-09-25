اكتشاف Megamonodontium mccluskyi: عنكبوت أحفوري عملاق من أستراليا

اكتشف العلماء مؤخرًا ووصفوا نوعًا جديدًا من العناكب الأحفورية "العملاقة" التي كانت موجودة منذ ما بين 11 إلى 16 مليون سنة فيما يعرف الآن بأستراليا الحديثة. يُسمى هذا العنكبوت Megamonodontium mccluskyi، وهو أول حفرية تم العثور عليها على الإطلاق تنتمي إلى عائلة Barychelidae. إنه مشابه للجنس الحي Monodontium ولكنه أكبر بكثير، حيث يبلغ طوله حوالي 50 ملم من أخمص القدمين إلى أخمص القدمين.

يعد اكتشاف Megamonodontium mccluskyi أمرًا مهمًا لأنه يسد فجوة كبيرة في فهمنا للتاريخ التطوري للعناكب. لم تنتج أستراليا سوى عدد محدود من حفريات العناكب، ويعد هذا الاكتشاف الجديد الاكتشاف الخامس فقط. ويصف الدكتور ماثيو ماكاري من جامعة نيو ساوث ويلز هذه النتيجة بأنها "مهمة للغاية"، لأنها تكشف معلومات جديدة حول انقراض العناكب وتقدم نظرة ثاقبة للماضي.

تشير الحفرية إلى أن Megamonodontium mccluskyi عاش في بيئات مماثلة لأقاربه في العصر الحديث، والتي توجد في الغابات الرطبة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة. ومع ذلك، فإن انقراض هذه المجموعة من العناكب في البر الرئيسي لأستراليا تزامن مع زيادة جفاف البلاد بمرور الوقت.

لا يعد Megamonodontium mccluskyi أكبر عنكبوت أحفوري معروف في أستراليا فحسب، بل هو أيضًا أول حفرية لعائلة Barychelidae يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. يشير هذا الاكتشاف إلى أن عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة مثل Megamonodontium mccluskyi لا يتم حفظها غالبًا كحفريات بسبب طبيعتها المختبئة.

كشفت الدراسات المجهرية التي أجريت على الحفريات عن مستوى استثنائي من الحفظ، مما مكن العلماء من تحليل التفاصيل المعقدة مثل بنية مخالب العنكبوت والشعيرات الشبيهة بالشعر على جسمه وأرجله. تخدم Setae وظائف متعددة، بما في ذلك استشعار المواد الكيميائية والاهتزازات والدفاع والاتصالات.

يوفر هذا الاكتشاف الأخير لـ Megamonodontium mccluskyi رؤى قيمة حول التاريخ التطوري والتغيرات البيئية التي شكلت العالم منذ ملايين السنين. يعد إجراء المزيد من البحث والتحليل للحفريات مثل هذه أمرًا ضروريًا لتوسيع فهمنا للأنظمة البيئية القديمة والمخلوقات التي ازدهرت فيها ذات يوم.

مصادر:

– جامعة نيو ساوث ويلز

– مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان

– المتحف الاسترالي

– متحف كوينزلاند