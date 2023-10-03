تُكرم جائزة كلارا كارفر الباحثين الشباب في التحليل الطيفي الاهتزازي

أنشأت جمعية كوبلينتز جائزة كلارا كارفر تقديرًا للمساهمات الاستثنائية للأفراد الشباب في التحليل الطيفي الاهتزازي التحليلي التطبيقي. تعترف هذه الجائزة المرموقة بالعمل المتميز الذي تم إنجازه في مجال الأشعة تحت الحمراء (IR)، أو تيراهيرتز (THz)، أو مطيافية رامان في التحليل الطيفي الاهتزازي التحليلي التطبيقي.

حصل البروفيسور المشارك إيشان بارمان من جامعة جونز هوبكنز على جائزة كلارا كارفر لهذا العام. وهو باحث رائد في قسم الهندسة الميكانيكية، وله تعيينات مشتركة في علم الأورام والأشعة والعلوم الإشعاعية.

سيتم تقديم الجائزة في مؤتمر SciX السنوي، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، في سباركس، نيفادا. تحدث إلينا إيشان بارمان عن بحثه الأخير في الجمع بين مطيافية رامان ومجهري الطور الكمي لدراسة التغيرات المورفولوجية التي يسببها توكسين باكتيرويديز الهش (BFT) في خلايا سرطان الثدي.

تم اختيار مطياف رامان كوسيلة للتحليل نظرًا لقدرته الفريدة على توفير معلومات جزيئية مفصلة دون الحاجة إلى ملصقات أو بقع. على عكس التقنيات الطيفية الأخرى، فإن تحليل رامان الطيفي غير جراحي ويمكنه تحليل التركيب الجزيئي للخلايا والأنسجة في حالتها الأصلية بشكل مباشر. وهذا ما جعله خيارًا مثاليًا لدراسة التغيرات الطفيفة التي تحدثها المستقلبات التي تفرزها الكائنات الحية الدقيقة في الخلايا السرطانية.

تقدم التقنية التي يستخدمها إيشان بارمان وزملاؤه نهجًا غير جراحي وخالي من الملصقات لدراسة التفاعلات بين الكائنات الحية الدقيقة والخلايا السرطانية على مستوى الخلية الواحدة. غالبًا ما تتضمن الاختبارات التقليدية المستخدمة في هذا المجال إدخال ملصقات أو أصباغ خارجية، والتي يمكن أن تغير سلوك الخلية. يسمح النهج الخالي من الملصقات بمراقبة وتحليل الخلايا في حالتها الطبيعية، دون إزعاج بيئتها.

يتيح الجمع بين مطيافية رامان والمجهر الكمي الطوري التقاط المعلومات المورفولوجية والجزيئية من الخلايا. يوفر هذا النهج المتعدد الوسائط فهمًا أكثر شمولاً لكيفية تأثير الكائنات الحية الدقيقة في سلوك الخلايا السرطانية، وهو ما تفتقر إليه الطرق التقليدية.

يلعب التعلم الآلي دورًا حاسمًا في تحليل البيانات المعقدة الناتجة عن التحليل الطيفي رامان. فهو يساعد في تحديد الأنماط والاتجاهات والاختلافات داخل البيانات التي قد يكون من الصعب على المحللين البشريين تمييزها. توفر خوارزميات التعلم الآلي الدقة والموضوعية في التحليل، مما يعزز قوة النتائج وموثوقيتها.

كشف البحث الذي أجراه إيشان بارمان وفريقه عن تأثير "ذاكرة BFT"، حيث كان للتعرض قصير المدى للأيضات التي تفرزها الكائنات الحية الدقيقة آثار دائمة على سلوك الخلايا السرطانية. لم تستمر التغيرات الجزيئية الحيوية الناجمة عن BFT فحسب، بل من المحتمل أن تتعزز بعد نمو الورم، مما يشير إلى أهمية تفاعلات الخلايا الميكروبية السرطانية في تشكيل تطور السرطان.

في حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة، فمن الضروري الاعتراف بحدودها. ركز البحث على مستقلب محدد يفرزه الكائنات الحية الدقيقة (BFT)، وهناك العديد من المستقلبات والتفاعلات الأخرى التي يجب استكشافها. علاوة على ذلك، فإن تعقيد الميكروبيوم وتأثيره على السرطان لا يزال غير مفهوم بشكل كامل.

هذا العمل الرائد لديه القدرة على تعزيز فهمنا للتأثير طويل المدى للميكروبات الحيوية على تطور السرطان. ومن خلال اكتساب فهم أكثر شمولاً لهذه التفاعلات، يمكن تحديد أهداف واستراتيجيات علاجية جديدة لإدارة السرطان في سياق الميكروبيوم.

المصدر: جمعية كوبلينتز، جامعة جونز هوبكنز

التعاريف:

– التحليل الطيفي الاهتزازي: فرع من التحليل الطيفي يستخدم مستويات الطاقة الاهتزازية للجزيئات لدراسة خواصها الكيميائية

– تحليل رامان الطيفي: تقنية طيفية تستخدم لتحليل التركيب الجزيئي للخلايا والأنسجة في حالتها الأصلية

– الميكروبيوم: الكائنات الحية الدقيقة ومادتها الوراثية وبيئتها في موطن أو مجتمع معين