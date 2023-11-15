تثير تسجيلات الأقمار الصناعية الجديدة مخاوف بشأن الاكتظاظ في الفضاء

أثارت الإعلانات الأخيرة عن تسجيلات ضخمة للأقمار الصناعية من قبل العديد من البلدان والشركات مخاوف بشأن الاكتظاظ في المدار الأرضي المنخفض. وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Science، قدمت البلدان بشكل جماعي طلبات لأكثر من مليون قمر صناعي في الفترة ما بين عامي 2017 و2022، بما في ذلك أكثر من 300 نظام قمر صناعي منفصل. وقد أدت هذه الزيادة في التسجيلات إلى مخاوف من الاصطدامات المحتملة وزيادة الحطام الفضائي.

يتم إجراء التسجيلات قبل سنوات لتنسيق طيف الترددات الراديوية والتأكد من أن إشارات الأقمار الصناعية الجديدة لا تتداخل مع الإشارات الموجودة. ومع ذلك، تكمن المشكلة في حقيقة أنه إما سيتم إطلاق جزء كبير من هذه الأقمار الصناعية فعليًا، مما يؤدي إلى مدار أرضي مزدحم بأكثر من 100,000 قمر صناعي إضافي، أو أن المشغلين يقدمون طلبات للحصول على أقمار صناعية أكثر مما يعتزمون إطلاقه، ربما لأسباب استراتيجية أو مكاسب مالية.

هناك دلائل تشير إلى أن بعض الشركات قد تقوم بتضخيم أرقام إيداعاتها. على سبيل المثال، تقدمت شركة فرنسية تدعى E-Space بطلب للحصول على مجموعتين تتألفان من مئات الآلاف من الأقمار الصناعية، لكن مديرها التنفيذي ذكر خططًا لـ "30,000 ألف قمر صناعي على الأقل". قامت شركة OneWeb، وهي مشغل آخر للأقمار الصناعية، بتقديم طلبات لآلاف الأقمار الصناعية الإضافية عبر بلدان متعددة.

ومما يزيد الوضع تعقيداً أن البلدان المختلفة لديها قواعد ورسوم إدارية مختلفة مرتبطة ببطاقات التبليغ عن طريق الأقمار الصناعية. قد تقدم بعض البلدان شروطًا أكثر ملاءمة، مما يدفع مشغلي الأقمار الصناعية إلى التقدم عبر دول متعددة للاستفادة من اللوائح والتكاليف المختلفة.

ومع استمرار ارتفاع عدد التسجيلات عبر الأقمار الصناعية، يواجه الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق عمليات الأقمار الصناعية، تحديات في منع التداخل وإدارة العدد المتزايد من التسجيلات. سيكون إيجاد توازن بين نشر الأقمار الصناعية وضمان بيئة فضائية آمنة ومستدامة أمرًا بالغ الأهمية في السنوات القادمة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو المدار الأرضي المنخفض؟

ج: المدار الأرضي المنخفض هو منطقة من الفضاء تقع ضمن مسافة 2,000 كيلومتر من سطح الأرض. إنه المكان الذي توجد فيه معظم الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية (ISS).

س: لماذا يشكل الاكتظاظ مصدر قلق في الفضاء؟

ج: يمكن أن يؤدي الاكتظاظ في الفضاء إلى حدوث تصادمات بين الأقمار الصناعية وتكوين حطام فضائي. يمكن أن تسبب هذه الاصطدامات ضررًا كبيرًا لأنظمة الأقمار الصناعية وتزيد من خطر الاصطدامات المستقبلية، مما يخلق تأثيرًا متتاليًا.

س: ما هو الاتحاد الدولي للاتصالات؟

ج: الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تشرف على شبكات وخدمات الاتصالات العالمية، بما في ذلك عمليات الأقمار الصناعية. وتقوم بتنسيق تخصيص طيف الترددات الراديوية والفجوات المدارية للأقمار الصناعية لمنع التداخل.

س: ما هي ملفات الأقمار الصناعية؟

ج: بطاقات الأقمار الصناعية هي مقترحات مقدمة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات من قبل الدول أو المنظمات التي تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية. تتضمن هذه التسجيلات تفاصيل حول مدار القمر الصناعي واستخدام التردد والمعلومات الفنية الأخرى.

المصدر: العلوم، الاتحاد الدولي للاتصالات