التطور المتنوع لأسنان الخفافيش والفكين: كشف الألغاز

سلطت دراسة جديدة الضوء على التاريخ التطوري الرائع لأسنان الخفافيش وفكها. الخفافيش Noctilionoid، التي تضم أكثر من 200 نوع توجد أساسًا في المناطق الاستوائية الأمريكية، تعرض مجموعة واسعة من هياكل الفك التي تكيفت مع الأنظمة الغذائية المختلفة. يسلط هذا البحث الضوء على التغييرات الرائعة في عدد الأسنان وحجمها وشكلها وموضعها بين هذه الخفافيش.

اكتشف العلماء أن الخفافيش ذات الخطم الأقصر تميل إلى أن يكون لها أسنان أقل بسبب القيود المكانية. من ناحية أخرى، يمكن للخفافيش ذات الفكين الممدودتين استيعاب المزيد من الأسنان، مما يذكرنا بأسلاف الثدييات المشيمية. تقدم هذه النتائج نظرة ثاقبة حول كيفية تطور وجوه الثدييات، وخاصة تطور الفكين والأسنان.

ويشير الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن الخفافيش تمتلك جميع أنواع الأسنان الأربعة التي يمتلكها البشر - القواطع والأنياب والضواحك والأضراس. ما هو جدير بالملاحظة حقًا هو أن الخفافيش noctilionoid شهدت تنوعًا سريعًا في وجباتها الغذائية في فترة قصيرة نسبيًا تبلغ 25 مليون سنة. واليوم، تعرض الأنواع المختلفة ضمن هذه المجموعة نظامًا غذائيًا متنوعًا يتراوح من الحشرات والفواكه والرحيق إلى الأسماك وحتى الدم.

تؤكد أليكسا سادير، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على التنوع المثير للاهتمام الذي تشاهده في هذه الأنواع من الخفافيش. يمتلك البعض وجوهًا قصيرة وفكوكًا قوية، مما يمكنهم من قضم قشور الفاكهة القاسية بسهولة، بينما يمتلك البعض الآخر خطمًا طويلًا مخصصًا لاحتساء الرحيق من الزهور. إن التطور السريع لهذا التنوع في الفكين والأسنان يثير تساؤلات حول الآليات الأساسية التي أدت إلى هذه التغييرات.

للتحقيق في هذه الألغاز، استخدم فريق البحث تقنيات متقدمة مثل الأشعة المقطعية لفحص الفكين والضواحك والأضراس لأكثر من 100 نوع من الخفافيش الليلية. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن وجود "قواعد النمو" التي تحدد ترتيب الأسنان على أساس النظام الغذائي للخفافيش. تحتوي الخفافيش ذات الفكين الأطول أو المتوسط ​​عادةً على ثلاثة ضواحك وثلاثة أضراس على كل جانب، في حين تميل الخفافيش ذات الفكين الأقصر، وغالبًا ما تأكل الفاكهة، إلى فقدان إما الضواحك الوسطى أو الضرس الخلفي أو كليهما.

المساحة المحدودة في الخفافيش قصيرة الفك تفسر وجود أضراس أمامية أوسع. ونظرًا لضيق المساحة، فإن الأسنان الأولى التي تظهر في هذه الخفافيش تنمو بشكل أكبر، حيث لا تكون المساحة المخصصة للأسنان اللاحقة كافية. تتحدى هذه النتائج الافتراضات المتعلقة بنمو الأسنان وتلقي الضوء على تنظيم نمو الأسنان وشكلها وحجمها في الثدييات.

هذه الدراسة لها آثار أوسع لفهم تطور الأسنان في الثدييات. ركزت الأبحاث السابقة حول نمو الأسنان في المقام الأول على الفئران ذات القواطع والأضراس المتخصصة للغاية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت نفس الآليات الجينية والتنموية تتحكم في نمو الأسنان في الثدييات مثل الخفافيش والبشر، التي تمتلك مجموعات أسنان أكثر "أسلافًا".

للمضي قدمًا، يخطط الباحثون لتوسيع دراستهم لتشمل فحص القواطع والأنياب. ومن خلال التعمق في الآليات الجينية والتنموية التي تشكل نمو الأسنان في هذه الخفافيش، قد يتم الكشف عن مزيد من الأفكار حول الأسرار التطورية المخبأة داخل هذه الأنواع.

العنوان: التطور المتنوع لأسنان وفك الخفافيش: كشف الألغاز

المصدر: اتصالات الطبيعة (سيتم توفير الرابط)