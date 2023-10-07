دراسة جديدة تتحدى فكرة "بقاء غير المتخصصين" في الثدييات

كشفت دراسة حديثة عن شجرة عائلة الثدييات عن سمات مثيرة للدهشة بين الأنواع التي نجت من الانقراض الجماعي المتعدد. وتتعارض الدراسة مع الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الثدييات العامة أو "المملة" هي التي تتحمل الأحداث الكارثية، وتكشف الدراسة أن الناجين يمتلكون سمات فريدة ومتقدمة في العصور التي ينتمون إليها.

تشير الحكمة التقليدية المتمثلة في "بقاء غير المتخصصين" إلى أن الحيوانات المعممة هي الأقل عرضة للانقراض. ومع ذلك، وجد الباحثون أن الثدييات التي استمرت خلال الانقراضات الجماعية كانت في الواقع متقدمة جدًا بالنسبة لعصرها. امتلكت هذه الحيوانات سمات جديدة ربما ساعدتها على البقاء وزودتها بالمرونة التطورية.

ركزت الدراسة على السينابسيدز، وهي مجموعة من الحيوانات التي بقي أعضاؤها فقط من الثدييات. قام الباحثون ببناء شجرة عائلة ضخمة من المشابك العصبية لفهم الإشعاعات التطورية مع مرور الوقت. وعلى عكس المعتقدات السابقة، اكتشفوا أن البقاء على قيد الحياة لا يعتمد فقط على الخصائص العامة. كانت المشابك العصبية الأكبر حجمًا، وليس فقط آكلات الحشرات العامة، من بين الناجين في فترات معينة من التاريخ.

وقد استلهم الشروع في هذا البحث من دراسة نشرها في عام 2019 ديفيد جروسنيكل، الأستاذ المساعد في معهد أوريغون للتكنولوجيا. وسلطت دراسته الضوء على أن الثدييات الصغيرة التي تتغذى على الحشرات تميل إلى أن تكون السلالات التي تنجو من الأوقات الصعبة. وعندما تواصل غروسنيكل مع الباحثين، توقعوا العثور على نمط مماثل في الثدييات السابقة وأسلافها. ومع ذلك، بدأ النمط في الاختفاء عندما تعمقوا في تاريخ السينابسيد.

وكشف المزيد من التحليل أن بعض الأنواع التي كان يُنظر إليها في البداية على أنها غير متخصصة أظهرت في الواقع خصائص جديدة. على سبيل المثال، امتلكت الثدييات من عصر الديناصورات أسنانًا متقدمة سمحت لها ليس فقط بقطع الفرائس ولكن أيضًا بطحن الطعام، مما يوفر ميزة في أوقات ندرة الغذاء.

ومن المهم أن نلاحظ أن الدراسة لا تشير إلى أن الحيوانات المتخصصة أقل عرضة للانقراض. بل إنه يسلط الضوء على أن الأنواع التي نجت من الانقراض الجماعي كانت لها سمات بعيدة كل البعد عن كونها عامة. فالحيوانات ذات السمات الجديدة مثل ميزات الأسنان المتقدمة أو الفكوك الأكثر كفاءة في هضم الأطعمة المختلفة لم تزدهر إلا عندما انقرضت السلالات القديمة.

وتمتد آثار هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من الثدييات، مما يشكل تحديًا للعلماء لفحص المجموعات الأخرى ومعرفة ما إذا كانت هناك تعقيدات مماثلة في تنوعها التطوري. يوفر البحث فهمًا أعمق لكيفية عمل التطور ويشير إلى أنه قد لا تكون هناك مجموعة متسقة من السمات التي يمتلكها عادةً أسلاف التنوع التطوري.

المصدر: *علم البيئة الطبيعية والتطور*