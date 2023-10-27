صدفة تطورية: كيف أصبح الخفاش البارباستيل صيادًا متخصصًا

تتحدى دراسة جديدة الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بوجود سباق تسلح تطوري بين الخفافيش والحشرات. يتساءل عالم الأحياء بجامعة جنوب الدنمارك لاسي جاكوبسن وفريقه عن سبب كون بعض الخفافيش، مثل خفاش البارباستيل، أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ من غيرها عند صيد الحشرات الطائرة. بدلًا من النظر إلى هذا باعتباره تكيفًا لسباق التسلح، يقترح الباحثون أن استراتيجية الصيد الفريدة التي يتبعها الخفاش البارباستيل هي مصادفة تطورية سمحت له بأن يصبح صيادًا متخصصًا.

وفي الدراسة، لاحظ جاكوبسن وزملاؤه أن معظم أفراد أقارب البارباستيل هم خفافيش تلتقط الحشرات، التي تأكل الحشرات التي تجلس على الأسطح مثل أوراق الشجر والفروع. هذه الخفافيش أكثر هدوءًا من الخفافيش الصقرية التي تصطاد الحشرات في الهواء. قادت هذه الملاحظة الباحثين إلى اقتراح أن سلف البارباستيل كان على الأرجح خفاشًا يلتقط، وأن قدرته على اصطياد الحشرات الطائرة تطورت بشكل مستقل عن نظرية سباق التسلح.

وفقًا لجاكوبسن، فإن انخفاض حجم المكالمات في barbastelle ليس تكيفًا مقصودًا. وبدلا من ذلك، فهو قيد مورفولوجي موروث من أسلاف الخفافيش، الذين يصدرون الصوت من أنوفهم، مما يؤدي إلى نداءات أكثر هدوءا. ببساطة لا يستطيع البارباستيل إصدار مكالمات أعلى صوتًا. ولحسن الحظ، سمح هذا القيد للخفاش باحتلال مكان مناسب حيث يصطاد الحشرات الليلية الطائرة التي تتمتع بمهارة في تجنب الخفافيش الأخرى ولكنها لا تستطيع سماع نداءات الخفافيش ذات النطاق المنخفض.

تتحدى هذه الدراسة الفكرة السائدة بأن استراتيجية الصيد التي يتبعها بارباستيل هي استجابة لسمع الحشرات. بدلًا من ذلك، يشير هذا إلى أن سمك البارباستيل وقع في بيئة بيئية متخصصة بسبب قيوده المورفولوجية، مستفيدًا من تقنية الصيد الهادئة والفريدة من نوعها.

يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على العمليات التطورية التي تقود التفاعلات بين المفترس والفريسة. وهو يسلط الضوء على مدى تعقيد العلاقات البيئية والمسارات المتنوعة التي يمكن أن تتخذها الأنواع لاستغلال المنافذ البيئية. في حين أن نظرية سباق التسلح تظل ذات صلة بالعديد من التفاعلات بين المفترس والفريسة، فإن حالة الخفاش البارباستيل تؤكد على دور الصدفة والصدفة في تشكيل تنوع الحياة على الأرض.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي فرضية سباق التسلح بين الخفافيش والحشرات؟

ج: تشير فرضية سباق التسلح إلى أن الخفافيش والحشرات تتطور استجابةً لاستراتيجيات الصيد والهروب التي يتبعها كل منهما، وتحاول باستمرار التفوق على بعضها البعض.

س: لماذا تعتبر الخفافيش البارباستيلية أكثر هدوءًا من الخفافيش الأخرى؟

ج: تعتبر خفافيش بارباستيل أكثر هدوءًا بسبب القيود الشكلية الموروثة من أسلافها من الخفافيش. يصدرون صوتًا من أنوفهم، مما يؤدي إلى انخفاض حجم المكالمة.

س: هل الخفافيش البارباستيلية هي نتيجة للتكيف مع سباق التسلح؟

ج: تتحدى الدراسة الجديدة فكرة أن استراتيجية الصيد التي يتبعها الخفاش البارباستيل هي استجابة لسباق التسلح مع الحشرات. بدلًا من ذلك، يقترح أن انخفاض حجم نداء الخفاش هو مصادفة تطورية سمحت له باحتلال مكانة بيئية متخصصة.

س: ما هو الخفاش الملتقط؟

ج: الخفافيش الملتقطة هي خفافيش تصطاد الحشرات التي تجلس على الأسطح مثل أوراق الشجر والفروع، بدلاً من اصطيادها أثناء الطيران.

س: كيف تصطاد الخفافيش البارباستيلية الحشرات الطائرة إذا كانت أكثر هدوءًا من الخفافيش الأخرى؟

ج: تصطاد الخفافيش البارباستيلية الحشرات الطائرة التي لا يمكنها سماع نداءاتها ذات النطاق المنخفض. تتمتع هذه الحشرات بمهارة في تجنب الخفافيش الأخرى ولكنها غير قادرة على اكتشاف تقنية الصيد الفريدة التي تستخدمها البارباستيل.