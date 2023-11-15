أدلة جديدة تشير إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى الزلازل وهبوط الأراضي

كشفت دراسة حديثة أجراها البروفيسور مهدي زارع من المعهد الدولي لهندسة الزلازل والزلازل، أن تغير المناخ قد يكون له علاقة مباشرة بحدوث الزلازل. وقدم زاري، وهو خبير في علم الزلازل الهندسي، النتائج التي توصل إليها خلال حدث أسبوع الترويج العلمي في إيران.

تقليديًا، ارتبطت الزلازل بحركات الصفائح التكتونية، لكن بحث زاري يشير إلى أن الصدوع الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تساهم أيضًا في النشاط الزلزالي. وفي حين أن العلاقة بين تغير المناخ والزلازل لا تزال قيد التحقيق، فإن هذا الدليل الجديد يفتح مجالًا جديدًا للاستكشاف العلمي.

علاوة على ذلك، سلط زاري الضوء على قضية هبوط الأراضي، التي أصبحت مصدر قلق ملح في إيران. يشير هبوط الأرض إلى الغرق التدريجي أو الاستقرار لسطح الأرض بسبب عوامل مختلفة مثل التعدين تحت الأرض، أو الصرف، أو ضغط نظام طبقة المياه الجوفية. وفي إيران وحدها، يعاني 400 سهل، خاصة في محافظات طهران وألبرز وأصفهان، من الهبوط.

وبحسب التقارير، فإن السبب الرئيسي لهبوط الأراضي في البلاد هو الإفراط في استخراج المياه الجوفية وسوء إدارة الموارد المائية. وتؤدي هذه الممارسات غير المستدامة إلى استنزاف بيئي تدريجي، مما يؤدي إلى غرق سطح الأرض مع مرور الوقت. هذا الشكل الصامت من الزلازل له عواقب وخيمة، بما في ذلك الأضرار الهيكلية، وارتفاع تكاليف الصيانة، والخسائر الاقتصادية.

ومع الانخفاض التدريجي في تغذية طبقة المياه الجوفية بسبب زيادة استهلاك المياه، أصبحت ظاهرة الهبوط أكثر وضوحا وتشكل تهديدا كبيرا لإيران. وقد شبهه الباحثون في هذا المجال بـ«السرطان» ووصفوه بـ«الخطر الذي لا رجعة فيه» و«موت الأرض». ويجب اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر.

واستجابة للقلق المتزايد، أطلق المركز الوطني لرسم الخرائط مشروعا في عام 2016 لرصد معدل الهبوط على مستوى البلاد باستخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية. وحدد المشروع 252 منطقة هبوط، مما يبرز حجم المشكلة.

من المهم أن ندرك أن تغير المناخ والتدخل البشري هما العاملان الأساسيان اللذان يساهمان في هبوط الأراضي في إيران. ويؤدي السحب المفرط للمياه الجوفية، وطرق الري غير الفعالة، ووجود الآبار غير القانونية إلى تفاقم المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة في إيران سترتفع بمقدار 2.6 درجة مئوية على مدى السنوات الأربعين المقبلة، مما سيخلق طلبًا أكبر على الموارد المائية.

ومن الضروري أن يتخذ صناع السياسات وأصحاب المصلحة إجراءات فورية لتخفيف الضغوط على البيئة وتنفيذ استراتيجيات الإدارة المستدامة للمياه. يعد التكيف مع تغير المناخ وتحسين إدارة الموارد المائية أمرًا بالغ الأهمية لحماية مستقبل إيران والمناطق الأخرى المعرضة لهبوط الأراضي.

أسئلة وأجوبة

ما هو هبوط الأرض؟

يشير هبوط الأرض إلى الغرق التدريجي أو الاستقرار لسطح الأرض بسبب عوامل مختلفة مثل التعدين تحت الأرض، أو الصرف، أو ضغط نظام طبقة المياه الجوفية.

ما هو السبب الرئيسي لهبوط الأراضي في إيران؟

وتشير التقارير إلى أن الإفراط في استخراج المياه الجوفية وسوء إدارة الموارد المائية هما السببان الرئيسيان لهبوط الأراضي في إيران.

ما هي عواقب هبوط الأرض؟

ويؤدي هبوط الأراضي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الأضرار الهيكلية وارتفاع تكاليف الصيانة والأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية والمباني.

كيف يرتبط هبوط الأرض بتغير المناخ؟

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الصدوع الناجمة عن تغير المناخ قد تساهم في حدوث الزلازل، مما يؤدي إلى هبوط الأرض. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لإنشاء صلة نهائية.

ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة هبوط الأراضي في إيران؟

أطلق المركز الوطني لرسم الخرائط في إيران مشروعًا لرصد وتقييم مناطق الهبوط باستخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولاً واستدامة لإدارة المياه لمعالجة هذه القضية بشكل فعال.