اكتشف العلماء أقدم هيكل خشبي يعود تاريخه إلى أكثر من 476,000 سنة

توصل علماء الآثار إلى اكتشاف مذهل، حيث اكتشفوا أقدم هيكل خشبي تم العثور عليه على الإطلاق. وفقا لفريق من العلماء من جامعة ليفربول، تم اكتشاف خشب محفوظ جيدا في زامبيا، يعود تاريخه إلى 476,000 ألف سنة على الأقل. وهذا أقدم من جنسنا البشري، الإنسان العاقل.

من خلال تحليل الخبراء لعلامات قطع الأدوات الحجرية على الخشب، استنتج الباحثون أن البشر الأوائل قاموا عمدًا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب لبناء هيكل. يشير هذا الاكتشاف إلى أقدم دليل على الأعمال الخشبية المتعمدة في العالم، مما يتحدى الاعتقاد بأن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا فقط. وأظهرت الأدلة السابقة أن البشر يستخدمون الخشب فقط لإشعال النار وحفر العصي والرماح.

إن الحفاظ على الخشب من مثل هذا الموقع القديم أمر غير معتاد إلى حد كبير، لأنه عادة ما يتحلل بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن ارتفاع منسوب المياه في المنطقة كان بمثابة مادة حافظة، مما يسمح للخشب بالبقاء على قيد الحياة. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على نمط حياة البشر الأوائل في شلالات كالامبو، الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى مصدر مياه ثابت فحسب، بل استخدموا أيضًا الغابة المحيطة للحصول على القوت.

يذكر المقال أن مصطلح "البشر" يستخدم لوصف هذه الكائنات، ولكن من المهم الإشارة إلى أنهم يسبقون الإنسان العاقل، وربما ينتمون إلى نوع الإنسان المنتصب. يتماشى هذا الاكتشاف مع الاكتشافات الحديثة الأخرى في نظام كهف النجم الصاعد في جنوب إفريقيا، حيث تم العثور على أدلة على الممارسات الثقافية، وطقوس الدفن، واستخدام النار، والإبداع الفني من قبل أنواع أشباه البشر من غير الإنسان العاقل، والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 300,000 عام.

ونُشرت نتائج البحث في المجلة العلمية Nature، مما يمثل مساهمة كبيرة في فهمنا لتاريخ البشرية المبكر وتعقيد التقدم الثقافي والتكنولوجي.

مصادر:

– جامعة ليفربول (المقالة المصدر)