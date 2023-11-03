الكشف عن أصول العناصر الثقيلة: اندماجات النجوم النيوترونية وظاهرة كيلونوفا المذهلة

توصل فيزيائيون من اليابان وليتوانيا إلى اكتشاف رائد يعزز النظرية القائلة بأن اندماج النجوم النيوترونية هي المسؤولة عن غالبية العناصر الثقيلة الموجودة في الكون. يتم تصنيع هذه العناصر الثقيلة، مثل التيلوريوم، من خلال تفاعل نووي يعرف باسم عملية التقاط النيوترونات السريعة، أو "عملية r". تحدث هذه العملية في بيئات ذات كثافة عالية من النيوترونات الحرة، حيث تلتقط النوى النيوترونات بمعدل أسرع بكثير مما يمكن أن تخضع له في عملية تحلل بيتا. ونتيجة لذلك، تتشكل نوى غنية بالنيوترونات، مما يؤدي إلى إنتاج العناصر الثقيلة.

توفر أنماط الوفرة التي لوحظت في نظامنا الشمسي، مع القمم المميزة عند أرقام الكتلة الذرية مثل 80 و130 و196، دليلاً على عملية r ودورها في تشكيل تركيبة العناصر على الأرض. من المعتقد أن المادة "المخلوطة" الناتجة عن اندماج النجوم النيوترونية، على شكل كيلونوفا - وهو حدث ساطع مثل ألف مستعر أعظم ولكن ليس سطوع المستعر الأعظم - هي الموقع الرئيسي الذي تحدث فيه عملية R.

في عام 2017، تم التأكد من وجود الكيلونوفا من خلال اكتشاف موجات الجاذبية الناتجة عن اندماج نجم نيوتروني يسمى GW170817. أجرى علماء الفلك في جميع أنحاء العالم أبحاثا مكثفة، أدت إلى اكتشاف حدث عابر يضاهي سطوع مليار شمس في مجرة ​​تقع على بعد 130 مليون سنة ضوئية. أشار منحنى الضوء المتناقص سريعًا للحدث إلى أنه كان مدفوعًا بالتحلل الإشعاعي لعناصر عملية r المقذوفة.

حددت الدراسات السابقة بصمات الامتصاص لعناصر السترونتيوم والسيريوم واللانثانيدات في طيف كيلونوفا GW170817. ومع ذلك، ظلت خصائص الطور "السديمي"، الذي يتبع مرحلة الامتصاص، غير مفهومة بشكل جيد بسبب القيود التجريبية على الأرض. وللتغلب على هذا التحدي، طور الباحثون نماذج تتنبأ بخطوط انبعاث العناصر الثقيلة بناءً على مستويات الطاقة المعروفة. نجحت هذه النماذج في شرح ميزة غير مفسرة سابقًا في طيف GW170817، وهي خط انبعاث قوي عند 2.1 ميكرومتر من التيلوريوم المؤين بشكل مضاعف.

وفي دراسة منفصلة، ​​قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مزيدًا من الأدلة من خلال مراقبة انفجار أشعة جاما يسمى GRB230307A. أظهرت الأطياف التي التقطها تلسكوب جيمس ويب تشابهًا ملحوظًا مع GW170817، بما في ذلك خاصية 2.1 ميكرومتر المنسوبة إلى التيلوريوم. تدعم هذه النتيجة وجود كيلونوفا آخر ناتج عن اندماج نجم نيوتروني.

إن المسافة الكبيرة لـ GRB230307A، والتي تبعد حوالي مليار سنة ضوئية، تسلط الضوء على الحساسية الرائعة لـ JWST. ومع القدرة على الحصول على أطياف الكيلونوفا التي لا يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات الأخرى، يلعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي دورًا حاسمًا في كشف أصول العناصر الثقيلة. ويهدف الباحثون إلى فك التفاصيل الكاملة للنوى المختلفة التي تم إنشاؤها خلال عمليات الاندماج هذه، مما يسمح بفهم شامل للعناصر الموجودة في الجدول الدوري.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي عمليات اندماج النجوم النيوترونية؟

تحدث اندماجات النجوم النيوترونية عندما يجتمع نجمان نيوترونيان معًا بسبب قوى الجاذبية. تطلق هذه الأحداث كميات هائلة من الطاقة وتلعب دورًا مهمًا في تكوين العناصر الثقيلة.

2. ما هي عملية التقاط النيوترونات السريعة (عملية r)؟

عملية r عبارة عن تفاعل نووي يتضمن التقاط النيوترونات الحرة بواسطة النوى الذرية بمعدل أسرع بكثير مما يمكن أن تخضع له لتحلل بيتا. وتؤدي هذه العملية إلى تخليق عناصر غنية بالنيوترونات، بما في ذلك العناصر الثقيلة.

3. كيف تساهم الكيلونوفا في إنتاج العناصر الثقيلة؟

كيلونوفا هي أحداث تحدث أثناء اندماج النجوم النيوترونية، حيث يتم قذف كميات كبيرة من المادة إلى الفضاء. يؤدي التحلل الإشعاعي لهذه المواد المقذوفة، والتي تتضمن عناصر العملية r، إلى توليد اللمعان الشديد الذي لوحظ في الكيلونوفا. يُعتقد أن كيلونوفا هي مصدر مهم للعناصر الثقيلة في الكون.

4. ما هي أهمية تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في دراسة الكيلونوفا؟

تسمح حساسية تلسكوب جيمس ويب الفضائي الملحوظة باكتشاف والحصول على أطياف الكيلونوفا التي لا يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات الأخرى. تمكن هذه القدرة الباحثين من دراسة تكوين وخصائص هذه الأحداث المتفجرة، مما يوفر رؤى حاسمة حول أصول العناصر الثقيلة.

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