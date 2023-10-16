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يقترح العلماء أن الأدلة على الكوكب التاسع قد تشير إلى عيوب في فهمنا للجاذبية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 16، 2023
يقترح العلماء أن الأدلة على الكوكب التاسع قد تشير إلى عيوب في فهمنا للجاذبية

اقترح عالمان أن الأدلة التي تشير إلى وجود كوكب تاسع مخفي في نظامنا الشمسي قد تشير في الواقع إلى عيوب في فهمنا للجاذبية. ومن خلال دراسة تأثير مجرة ​​درب التبانة الأوسع على الأجسام الموجودة في الحواف الخارجية للنظام الشمسي، تحقق العلماء فيما إذا كانت الجاذبية موصوفة بدقة بواسطة ديناميات نيوتن المعدلة (MOND).

MOND هي نظرية من المحتمل أن تشرح كيف يمكن للمجرات أن تدور بسرعات عالية دون أن تتطاير، دون الحاجة إلى المادة المظلمة. يُعتقد حاليًا أن المادة المظلمة هي شكل غير مرئي من المادة التي تربط المجرات ببعضها البعض بفعل الجاذبية وتمنعها من التشتت. يقترح MOND أن قانون نيوتن للجاذبية صحيح حتى نقطة معينة، ولكن في ظل سرعات دوران كبيرة، يتولى نوع مختلف من سلوك الجاذبية المسؤولية.

العلاقة بين MOND والكوكب التاسع المفترض، والذي يشار إليه غالبًا بالكوكب التاسع، ينشأ من السلوك غير المعتاد للأجسام الموجودة في حزام كويبر، وهو قرص يقع في الأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي. تم العثور على بعض هذه الأجسام لها مدارات وتجمعات غريبة، مما يشير إلى وجود كوكب مخفي. أراد العلماء استكشاف ما إذا كان من الممكن تفسير هذه المدارات الغريبة بواسطة MOND.

أشارت أبحاثهم إلى أن MOND يمكن أن يفسر بالفعل التجمعات الغريبة في حزام كويبر. يقترحون أنه على مدى ملايين السنين، ربما تكون مدارات بعض الأجسام الخارجية في النظام الشمسي قد تأثرت بالجاذبية أو تم سحبها بواسطة درب التبانة بدلاً من محاذاة بقية النظام الشمسي.

ومع ذلك، يؤكد العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى مجموعة بيانات صغيرة، ويقرون بأن التفسيرات المحتملة الأخرى قد تكون صحيحة. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يعتقدون أن دراسة النظام الشمسي الخارجي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الجاذبية والمشكلات الأساسية للفيزياء.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في المجلة الفلكية في 22 سبتمبر.

مصادر:
– المجلة الفلكية، 22 سبتمبر 2020.

By مامفو بريشيا

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