قد تكون خرخرة القطط أكثر من مجرد تقلصات عضلية: الكشف عن الآلية السرية

لقد حيرت الخرخرة الغامضة للقطط الباحثين في مجال القطط لفترة طويلة، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن هذا الصوت المهدئ أكثر مما كان يعتقد سابقًا. على عكس الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن الخرخرة هي نتيجة لتقلصات العضلات الإرادية، يقدم تقرير جديد نظرية رائدة تتحدى هذا الاعتقاد السائد.

وفقا للبحث المنشور في مجلة Current Biology، فإن الخرخرة ليست فقط نتيجة لتشنج العضلات، بل هي نتيجة لنظرية الديناميكية الهوائية المرنة للنطق. تكشف الدراسة أن كتل الأنسجة الضامة التي تسمى وسادات الحنجرة، الموجودة داخل الطيات الصوتية للقطط المنزلية، هي المفتاح لإنتاج هذه الاهتزازات اللطيفة في الحنجرة.

تقترح هذه النظرية أن الوسادات الموجودة داخل الطيات الصوتية تستجيب لتدفق الهواء الداخل إلى الرئتين والخارج منه، مما يؤدي إلى بدء تذبذبات منخفضة التردد ذاتية الاستدامة دون الحاجة إلى تقلصات العضلات. بمعنى آخر، تحدث الاهتزازات بسبب القوى غير المتماثلة المؤثرة على الدورة المزمارية أثناء فتح وإغلاق الحبال الصوتية.

ولاختبار هذه النظرية، أجرى العلماء تجارب على ثمانية حناجر للقطط، تم إزالة كل منها من قطة تم قتلها بطريقة رحيمة إنسانيًا بسبب مرض عضال. تم وضع الحنجرة في أنابيب عمودية توفر هواء دافئًا ورطبًا، ومحاكاة نفس ظروف التنفس. ومن اللافت للنظر أن الباحثين كانوا قادرين على استخلاص خاصية النطق المميزة ذات التردد المنخفض المتمثلة في الخرخرة دون أي تحفيز عصبي.

في حين أن الدراسة لا تستبعد إمكانية أن تلعب تقلصات العضلات دورًا في الخرخرة، إلا أنها تؤكد أن ديناميكيات الهواء قد تكون المحفز الأساسي لآلية الاهتزاز. يتحدى هذا الاكتشاف الثوري الفهم الحالي لكيفية إنتاج القطط لخرخرتها المريحة.

أسئلة وأجوبة:

Q: لماذا تخرخر القطط؟

A: تمت ملاحظة القطط الخرخرة في مواقف مختلفة، مثل عندما تكون راضية أو متوترة أو حتى مصابة. في حين أن الأسباب الدقيقة للخرخرة لا تزال غامضة، يقترح الباحثون أن القطط الصغيرة تخرخر لتوصيل وجودها إلى أمهاتها، وقد تساعد الخرخرة في التئام الجروح، ويعتقد أنها تفرز مادة السيروتونين، على غرار الابتسامات البشرية.

أثارت نتائج المقال بعض الجدل بين مهندسي الميكانيكا الحيوية الذين يجادلون بأن الدراسة تتجاهل الأنظمة المعقدة للقطط الحية. وقارنوا ذلك بتحليل الضوضاء التي تنتجها قطعة الفم المنفصلة لآلة النفخ، والمنفصلة عن سياقها الموسيقي. ومع ذلك، فإن هذا البحث يفتح أبوابًا جديدة لفهم العالم الآسر لأصوات القطط، ويكشف الأسرار الكامنة وراء الخرخرة المحببة للقطط.