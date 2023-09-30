الشيخوخة النشطة: كبار السن يتقبلون ممارسة الرياضة من أجل الصحة البدنية والعقلية

ملخص: يتحدى كبار السن في السبعينيات والثمانينيات وما بعدها الصور النمطية من خلال الحفاظ على لياقتهم العقلية والجسدية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. أفراد مثل جورج أنيسيف، 70 عامًا، وماريا ليفيت، 80 عامًا، دليل على أن العمر ليس عائقًا أمام أسلوب الحياة النشط. يستطيع أنيسيف، وهو لاعب كرة مخلل متعطش، أن يصمد أمام خصوم أصغر منه بكثير، بينما يقضي ليفيت ساعات في صالة الألعاب الرياضية ويمشي لمسافة كيلومترات يوميًا. بدأ جون فريدريش، 95 عامًا، ممارسة الرياضة بعد إصابته بسكتة دماغية لاستعادة القدرة على الحركة وأصبح منذ ذلك الحين مؤمنًا بقوة الحركة. يعرض هؤلاء الأفراد فوائد التمرين على الصحة البدنية والعقلية لدى كبار السن.

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يتحدى كبار السن في السبعينيات والثمانينيات وما بعدها الصور النمطية من خلال الحفاظ على لياقتهم العقلية والجسدية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. هؤلاء الأفراد هم شهادة على قوة البقاء نشطين ومتفاعلين مع تقدمهم في السن.

أحد الأمثلة على ذلك هو جورج أنيسيف، البالغ من العمر 95 عامًا، الذي يلعب كرة المخلل ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا ضد منافسين أصغر منه سنًا بكثير. ويمارس أنيسف أيضًا رياضة التنس والركض من حين لآخر. وعلى الرغم من تواضعه، فإنه يعترف بأن ممارسة التمارين الرياضية طوال حياته، إلى جانب جيناته الجيدة، ساهمت في تحسين صحته البدنية والعقلية.

ولجأت ماريا ليفيت، 86 عاما، إلى ممارسة الرياضة كوسيلة للتغلب على الحزن بعد وفاة زوجها. تمارس التمارين الرياضية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا كل صباح في صالة الألعاب الرياضية في المبنى الذي تسكن فيه، وتشارك في أنشطة مثل الآلة البيضاوية، والدراجة المستلقية، والأوزان الحرة. تمشي ليفيت أيضًا لساعات كل يوم وتزور مثوى زوجها أيام الأحد. إن التزامها باللياقة البدنية لم يحسن صحتها البدنية فحسب، بل كان له أيضًا تأثير إيجابي على صحتها العقلية.

لم يكن جون فريدريش، البالغ من العمر 86 عامًا، ممارسًا للتمارين الرياضية على الإطلاق حتى أصيب بسكتة دماغية بسيطة أثناء جراحة القلب المفتوح. دفعه نداء الاستيقاظ إلى تبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا. بدأ فريدريش السباحة بانتظام وزاد مستوى نشاطه تدريجيًا. وهو الآن يمشي ويركب الدراجة لساعات، ويقطع مسافات طويلة من مقر إقامة كبار السن في كوت دي نيجيس إلى الميناء القديم والعودة. لا يساعد النشاط البدني على توازنه وحركته فحسب، بل يساهم أيضًا في وظيفته الإدراكية.

يوضح هؤلاء الأفراد أن التمرين هو عنصر أساسي في الشيخوخة النشطة. إن ممارسة النشاط البدني بانتظام لا يؤدي إلى تحسين اللياقة البدنية فحسب، بل يعزز أيضًا من حدة العقلية والرفاهية العامة. تمتد فوائد التمارين الرياضية إلى مرحلة البلوغ، مما يمنح كبار السن الفرصة لعيش حياة أكثر صحة وإشباعًا.

التعاريف:

– الشيخوخة النشطة: عملية تحسين فرص الرفاهية الجسدية والاجتماعية والعقلية مع تقدم الإنسان في السن.

– Pickleball: رياضة كرة المضرب التي تجمع بين عناصر التنس وكرة الريشة وتنس الطاولة.

– السكتة الدماغية: انقطاع مفاجئ في إمداد الدم إلى الدماغ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف الحركة وتأثيرات عصبية أخرى.

المصادر: مونتريال جازيت