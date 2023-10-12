سكان فانكوفر يشهدون كسوفًا حلقيًا للشمس يوم السبت

ستتاح لسكان فانكوفر الفرصة لمشاهدة حدث سماوي رائع يوم السبت، وهو كسوف حلقي للشمس. ويحدث هذا عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس في أبعد نقطة له عن كوكبنا، مما يؤدي إلى ظهور "حلقة نار" آسرة تحيط بالشمس لأولئك المحظوظين بما يكفي ليكونوا في المسار الحلقي.

على الرغم من أن فانكوفر ليست ضمن المنطقة الحلقية، إلا أن السكان سيظلون قادرين على مراقبة الكسوف الجزئي، حيث يمكن رؤية ما يقرب من 75 بالمائة من هذه الظاهرة. وسيبدأ الكسوف عند الساعة 8:08 صباحا، ويبلغ ذروته عند الساعة 9:20 صباحا، وينتهي حوالي الساعة 10:38 صباحا. وبدلا من الانسداد الكامل، يمكن للمشاهدين في فانكوفر أن يتوقعوا رؤية هلال رقيق من الشمس يطل من خلف القمر.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي غير آمن دون حماية مناسبة للعين. في ضوء ذلك، سيستضيف قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية (UBC) حدث عرض عام خارج مكتبة UBC. سيوفرون نظارات لمشاهدة الكسوف للحاضرين لاستعارتها والتأكد من أن الجميع يمكنهم مشاهدة هذا المشهد السماوي بأمان.

ورغم أن بعض الظواهر المرتبطة بالكسوف الكلي للشمس، مثل انخفاض درجة الحرارة وصمت الطيور، أقل احتمالا لحدوثها خلال الكسوف الحلقي، إلا أنه يظل مشهدا يستحق المشاهدة. أعرب الدكتور جيمي ماثيوز، الأستاذ الفخري في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية، عن سعادته قائلاً: "نحن جميعًا سائحون في الفضاء". لقد شهد ستة كسوف كلي حتى الآن ويتطلع بفارغ الصبر إلى السابع في أبريل 2024. وأضاف الدكتور دوجلاس سكوت، أستاذ آخر في القسم: "يعد كسوف الشمس الجزئي أحد عروض الطبيعة الرائعة - وهو مجاني!"

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لتجربة هذا الحدث النادر، سيتم العرض العام لكسوف الشمس الحلقي يوم السبت 14 أكتوبر، من الساعة 8 صباحًا حتى 10:40 صباحًا في واجهة مكتبة UBC الخارجية. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الحدث يعتمد على الطقس، وسيتم الإعلان عن أي إلغاء بحلول الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على صفحة الويب المعنية.

لذا ضع علامة على التقويمات الخاصة بك، واحضر نظارات الكسوف الخاصة بك، وتوجه إلى جامعة كولومبيا البريطانية للحصول على فرصة العمر لمشاهدة جمال ورهبة كسوف الشمس الحلقي.

مصادر:

– الأستاذ الفخري الدكتور جيمي ماثيوز (عبر Zoom)

- البروفيسور دوجلاس سكوت (شخصيًا)

- طالبة الماجستير جوستين أوبيدوفسكي (شخصيًا)

– صفحة ناسا للسلامة من الكسوف

– صفحة ناسا

– صفحة فاس