إمكانات تسلسل الحمض النووي في البحث عن الحياة على المريخ

يبحث العلماء باستمرار عن البصمات الحيوية لاكتشاف علامات الحياة على الكواكب الأخرى. أحد هذه البصمات الحيوية هو الحمض النووي، الذي أثبت أنه علامة فعالة لتحديد الأنواع وفهم علاقاتها التطورية. لقد أحدث تسلسل الحمض النووي ثورة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الصناعة والطب وعلم الحفريات. الآن، يعتقد الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد أيضًا في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

تستكشف ورقة بحثية حديثة بعنوان "تسلسل الحمض النووي على مستوى البيكوغرام لدراسة الحياة على المريخ والأرض" إمكانية اكتشاف الحمض النووي في صخور المريخ. المؤلف الرئيسي جيوثي باساباثي راغافيندرا، دكتوراه. ويؤكد الباحث في جامعة أبردين أن الحياة الميكروبية قد تكون موجودة على المريخ، وإن كانت بكميات منخفضة للغاية. للكشف عن أشكال الحياة هذه، هناك حاجة إلى معدات متقدمة.

تتضمن الطريقة الجديدة، التي تسمى تقنية ثقب النانو، تمرير تيار كهربائي عبر مسام بحجم النانو. عندما يمر شريط الحمض النووي عبر الثقب النانوي، فإنه يغير التيار، مما يوفر معلومات قيمة حول الحمض النووي. قامت شركة Oxford Nanopore Technologies بتطوير أداة تسمى MinION، والتي يمكنها تسلسل الحمض النووي بحساسية لا تصدق، وتتطلب ما لا يقل عن اثنين بيكوجرام من المادة (البيكوجرام هو واحد على تريليون من الجرام).

ولاختبار قدرات MinION، أجرى الباحثون تجارب باستخدام عينات التربة من صحراء أتاكاما في تشيلي، وهي بيئة تماثلية للمريخ. وكانت النتائج واعدة للغاية، حيث نجحت الأداة في الكشف عن تركيزات الحمض النووي التي تصل إلى 10 بيكوجرام. وحتى عندما تم تخفيف العينات بشكل أكبر، اكتشف MinION أصنافًا ميكروبية بتركيز ملحوظ يبلغ 2 بيكوجرام، وهو أدنى حد تم اكتشافه حتى الآن.

ولهذه النتائج آثار مهمة على البحث عن الحياة على المريخ. يمكن لمهمة عودة عينات المريخ، المقرر أن تعيد عينات في عام 2033، أن تستفيد بشكل كبير من هذه التكنولوجيا. من خلال تحليل عينات التربة المريخية باستخدام MinION، قد يكشف العلماء عن أدلة قيمة على الحياة الميكروبية.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على تحديات دراسة البيئات منخفضة الكتلة الحيوية والحاجة إلى تقنيات محسنة مع حساسية وخصوصية معززة. إذا نجح الأمر، فإن تسلسل الحمض النووي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لفهم التنوع البيولوجي للأرض والكواكب الأخرى.

العنوان: إمكانية تسلسل الحمض النووي في البحث عن الحياة على المريخ

المصدر: "تسلسل الحمض النووي على مستوى البيكوجرام لدراسة الحياة على المريخ والأرض"، Nature Scientific Reports، Jyothi Basapathi Raghavendra، et al.

التعاريف:

– البصمات الحيوية: البصمات الكيميائية التي خلفتها الحياة الكوكبية والتي تشير إلى وجود كائنات خارج كوكب الأرض.

– تقنية Nanopore: طريقة تتضمن تمرير تيار كهربائي من خلال مسام نانوية الحجم لتحليل الحمض النووي.

- البيكوجرام: جزء من تريليون من الجرام، وهي وحدة تستخدم لقياس كميات صغيرة للغاية من المواد.

المصدر: تقارير الطبيعة العلمية، جيوثي باساباثي راغافيندرا، وآخرون.