البحوث البيولوجية والطبية: إعطاء الأولوية للأجسام الأنثوية

في مجال البحوث البيولوجية والطبية، كان هناك اتجاه طويل الأمد لإعطاء الأولوية لأجسام الذكور على أجساد النساء. أدى هذا التحيز، الذي يشار إليه باسم "المعيار الذكوري" في العلوم، إلى فجوات كبيرة في فهمنا لعلم وظائف الأعضاء الأنثوي، كما أبرزته الباحثة والمؤلفة كات بوهانون.

تقليديًا، ركزت الدراسات التي تشمل الفئران، وهي كائن نموذجي شائع في الأبحاث، في المقام الأول على الذكور. ينبع هذا القرار من حقيقة أن إناث الثدييات لديها دورة شبق، مما يجعل بيولوجيتها أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، اختار العديد من الباحثين استبعاد الإناث تمامًا، مما أدى إلى إغفال كبير للبيانات المهمة.

علاوة على ذلك، استبعدت تجارب الأدوية السريرية تاريخيًا المرضى الإناث في سن الإنجاب بسبب المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الجنين النامي. ومع ذلك، فإن هذه الفئة العمرية تشمل غالبية حياة النساء، مما يترك فجوة كبيرة في فهمنا لكيفية تأثير الأدوية على أجساد النساء.

وعلى الرغم من تطور اللوائح في السنوات الأخيرة، والتي تتطلب زيادة تمثيل الإناث في التجارب السريرية، إلا أن التجارب السابقة ظلت دون تغيير. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية الموصوفة طبيًا الموجودة حاليًا في السوق ربما لم يتم اختبارها بشكل كافٍ على أجساد النساء. وهذا يثير مخاوف بشأن فعالية وسلامة هذه الأدوية للنساء والرجال المتحولين جنسيًا وبعض الأفراد غير الثنائيين.

يتعمق كتاب بوهانون، "حواء: كيف قاد الجسد الأنثوي 200 مليون سنة من التطور البشري"، في العوامل التاريخية والبيولوجية التي شكلت الجسد الأنثوي وخصائصه الفريدة. من دراسة أصول الحيض إلى استكشاف ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الإناث، يسلط الكتاب الضوء على الجوانب المهملة في علم الأحياء الأنثوي.

إن الفشل في دراسة وفهم أجساد النساء بشكل مناسب له عواقب وخيمة. على سبيل المثال، تتم معالجة المواد الأفيونية، ومسكنات الألم الموصوفة بشكل شائع، بشكل مختلف في أجساد النساء، مما يؤدي إلى آثار جانبية طويلة الأمد وزيادة خطر الإدمان. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسات أن النساء يتعافين من التخدير بشكل أسرع من الرجال وقد يحتاجن إلى ملف علاجي مختلف أثناء العمليات الجراحية.

تمثل أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، تحديات فريدة بسبب الاختلافات في الأعراض. قد تعاني النساء من أعراض مثل عسر الهضم الشديد أو القلق غير المبرر، والذي غالبًا ما يمكن الخلط بينه وبين حالات أخرى.

يعد الوعي بهذه الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي والحاجة إلى أبحاث أكثر شمولاً أمرًا بالغ الأهمية في تحسين نتائج الرعاية الصحية لجميع الأفراد. ويجب بذل الجهود لإعطاء الأولوية لدراسة أجساد النساء في البحوث البيولوجية والطبية، وضمان أن تكون العلاجات والأدوية فعالة وآمنة للجميع.

مصادر:

- Penguin Random House، "حواء: كيف قاد جسد الأنثى 200 مليون سنة من التطور البشري" بقلم كات بوهانون