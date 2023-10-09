دقة نماذج OPC و OPC3 المائية في التنبؤ بلزوجة الماء

الماء مادة أساسية تلعب دورًا حاسمًا في عدد لا يحصى من العمليات البيولوجية والكيميائية والبيئية. إن فهم سلوك وخصائص المياه أمر ضروري في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية. لتكرار سلوك المياه السائبة في عمليات المحاكاة الجزيئية، طور الباحثون نماذج مختلفة للمياه. من بين هذه النماذج، اكتسبت نماذج OPC ذات الأربع نقاط (OPC) و OPC ثلاثية النقاط (OPC4) شعبية بسبب دقتها العالية في إعادة إنتاج خصائص مثل الكثافة، وحرارة التبخر، وثابت العزل الكهربائي. ومع ذلك، فإن دقة هذه النماذج في التنبؤ بلزوجة الماء لم تتم دراستها على نطاق واسع.

اللزوجة هي خاصية حيوية للمياه تؤثر على تفاعلاتها مع المواد الأخرى. إنه يلعب دورًا حاسمًا في ظواهر مثل الانتشار والامتصاص وتدفق المحاليل المائية عبر أنابيب صغيرة. يحتاج الباحثون إلى التنبؤ بدقة بلزوجة الماء عند تصميم المنتجات الصيدلانية ومواد التشحيم والمواد البوليمرية. ولتقييم أداء نماذج OPC وOPC3 في التنبؤ باللزوجة، أجرى البروفيسور المشارك تاداشي أندو من جامعة طوكيو للعلوم دراسة.

أجرى الدكتور أندو عمليات محاكاة للديناميكيات الجزيئية باستخدام نماذج مائية مختلفة، بما في ذلك OPC، وOPC3، ومتغيرات من نماذج إمكانات الجزيئات القابلة للتحويل ذات 3 نقاط (TIP3P) و4 نقاط (TIP4P). استخدم شكلية Green-Kubo، وهي طريقة في الميكانيكا الإحصائية، لحساب لزوجة هذه النماذج.

كانت اللزوجة المحسوبة لنموذجي OPC وOPC3 متشابهة جدًا مع بعضها البعض ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح من 273 كلفن إلى 373 كلفن. والجدير بالذكر أنه بالنسبة لدرجات الحرارة الأعلى من 310 كلفن، فإن اللزوجة المتوقعة لهذه النماذج تتطابق بشكل وثيق مع القيم التجريبية. ومع ذلك، في درجات الحرارة المنخفضة، كان أداء طرازي OPC وOPC3 أقل دقة مقارنة بمتغيرات TIP4P وTIP3P.

وجد الدكتور أندو أنه عند درجتي 273 كلفن و293 كلفن، كانت لزوجة القص لنماذج OPC وOPC3 أقل بحوالي 10% و20% على التوالي، مقارنة بالنتائج التجريبية. وعلى الرغم من هذه الانحرافات في درجات الحرارة المنخفضة، تنبأ نموذجا OPC وOPC3 بدقة بخصائص المياه المهمة الأخرى، مثل التوتر السطحي والانتشار الذاتي.

في الختام، يعد نموذجا OPC وOPC3 من أفضل نماذج المياه غير المستقطبة المتاحة للتنبؤ بدقة بالخصائص الساكنة والديناميكية للمياه. ومع ذلك، فإن أدائها في التنبؤ بلزوجة القص أقل قليلاً من بعض نماذج المياه الأخرى، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول نقاط القوة والقيود في نماذج المياه، مما يمهد الطريق لمزيد من التحسينات في دقتها وإمكانية تطبيقها في مختلف المجالات التكنولوجية.

المصدر: مجلة الفيزياء الكيميائية، المجلد 159، العدد 10، 14 سبتمبر 2023.