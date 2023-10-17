هل يتفوق البشر على الروبوتات في تحديات العمل الجماعي؟ دراسة جديدة تظهر أهمية التعاون

دراسة رائدة أجراها دكتوراه. سلط طلاب من جامعة نيوكاسل الضوء على الديناميكية بين البشر والروبوتات في المهام القائمة على الفريق. ركزت الدراسة على مقارنة أداء الفرق المكونة من لاعبين من البشر ولاعبي الذكاء الاصطناعي مقابل الفرق التي تتكون من لاعبين بشريين فقط. يهدف هذا البحث إلى تقييم قدرات العمل الجماعي لدى البشر والروبوتات في تحدٍ قائم على الكمبيوتر يشبه لعبة الآركيد الشهيرة Pong.

وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الفرق البشرية على الفرق التي لديها لاعب روبوت. وقد لوحظ أن اللاعبين البشر أظهروا حدسًا فائقًا، مما مكنهم من فهم تصرفات شركائهم وإجراء تعديلات لتحسين أداء الفريق. على العكس من ذلك، يبدو أن الفرق التي تضم لاعبًا آليًا تفتقر إلى هذه الميزة التنافسية، مما يسلط الضوء على أهمية الحدس البشري والقدرة على التكيف في البيئات التعاونية.

الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن الدراسة استكشفت أيضًا ما إذا كان أداء الفرق أفضل عند التعاون أو التنافس ضد بعضهم البعض. من المثير للدهشة أن الفرق التي تلعب بشكل تعاوني تتفوق في الأداء على الفرق المشاركة في اللعب التنافسي. تتحدى هذه النتيجة الاعتقاد الشائع بأن المنافسة تعزز الأداء وتسلط الضوء على الفوائد الكبيرة للتعاون والتآزر في تحقيق نتائج الفريق الناجحة.

البحث الذي أجراه دكتوراه. يساهم الطلاب لايتون هيدلي وموراي بينيت من مختبر نيوكاسل للإدراك في كلية العلوم النفسية بجامعة نيوكاسل في مجال علم النفس المعرفي. مع التركيز على فهم كيفية عمل الدماغ البشري، يبحث علم النفس المعرفي في عمليات مثل التفكير والتذكر والتعلم.

توفر هذه الدراسة الرائدة، المنشورة في مجلة Topics in Cognitive Science، رؤى قيمة حول مهارات العمل الجماعي لدى البشر والروبوتات. ومن خلال التأكيد على أهمية التعاون بدلاً من المنافسة، يشجع البحث على استكشاف أساليب جديدة لتعزيز أداء الفريق وتحسين التفاعلات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

المصدر

موراي س. بينيت وآخرون، الأداء البشري في فرق الإنسان والآلة التنافسية والتعاونية، موضوعات في العلوم المعرفية (2023). دوى: 10.1111/tops.12683

المصدر: جامعة نيوكاسل