تقييم أهمية المياه في الغلاف الصخري المحيطي

قدمت دراسة رائدة أجراها باحثون من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا ومعهد بحر الصين الجنوبي لعلم المحيطات رؤى جديدة حول دور الماء في الغلاف الصخري للأرض. ركزت الدراسة على عمليات الانحناء، والتصدع، والترطيب في السمات الجيولوجية الرئيسية مثل تلال وسط المحيط، وأخطاء التحويل المحيطية (OTFs)، ومناطق الاندساس.

ووفقا للباحثين الرئيسيين، الدكتور جيان لين والدكتور فان تشانغ، يلعب الماء دورا حاسما في تسهيل تكتونية الصفائح ودعم وجود الحياة على كوكبنا. ومن خلال فحص توزيع المياه داخل الغلاف الصخري المحيطي، تلقي الدراسة الضوء على أنماط التدفق الحراري والسلوك التكتوني المتميز للأرض.

إحدى النتائج الرئيسية هي أن ترطيب الغلاف الصخري المحيطي يحدث على مرحلتين رئيسيتين. يحدث الترطيب الأولي في المقام الأول عند حواف وسط المحيط، حيث تتخلل المياه إلى القشرة المحيطية المشكلة حديثًا. تحدث المرحلة اللاحقة من الترطيب في مناطق الاندساس، حيث يتسلل الماء إلى القشرة والوشاح العلوي من خلال الصدوع الممتدة الناجمة عن انحناء الصفائح.

ومن خلال دمج عوامل مختلفة مثل خصائص حدود الصفائح، والخصائص الصخرية، والإعدادات التكتونية، تمكن الباحثون من تقدير معدل مدخلات المياه لخصائص جيولوجية مختلفة. أظهرت النتائج أن نظام تحويل التلال ومناطق الاندساس يمثلان حوالي 31.2% و68.8% من معدل مدخلات المياه العالمية، على التوالي.

علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أن غالبية ترطيب الوشاح يعزى إلى العمليات المرتبطة بالاندساس. يضيف هذا الاكتشاف إلى الأدلة المتزايدة على أن الترطيب الثانوي في مناطق الاندساس أمر بالغ الأهمية لديناميات الصفائح ودورة المياه على الأرض.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من العمليات الجيولوجية. تم التعرف على الماء باعتباره مؤثرًا رئيسيًا في تكتونية الصفائح، والحمل الحراري للوشاح، وبدء الاندساس، والزلازل، والأنشطة البركانية. ولذلك، فإن تقييم الترطيب المزدوج في الغلاف الصخري المحيطي يوفر رؤى قيمة لفهم التغيرات العالمية في مستوى سطح البحر، والأحداث الزلزالية والبركانية، فضلا عن التفاعل بين السوائل والهياكل الجيولوجية.

وتمثل الدراسة، التي نشرت في مجلة National Science Review، مساهمة كبيرة في فهمنا للغلاف الصخري للأرض والدور الحيوي للمياه في تشكيل العمليات الجيولوجية لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هو مدى ترطيب الغلاف الصخري المحيطي؟

يشير مدى ترطيب الغلاف الصخري المحيطي إلى درجة تسرب المياه داخل القشرة المحيطية طوال دورة حياتها.

أين يحدث الترطيب الأولي للغلاف الصخري المحيطي؟

يحدث الترطيب الأولي للغلاف الصخري المحيطي بشكل رئيسي عند تلال وسط المحيط.

أين يحدث الترطيب الثانوي للغلاف الصخري المحيطي؟

يحدث الترطيب الثانوي للغلاف الصخري المحيطي في مناطق الاندساس.

ما هي الآثار الرئيسية لهذه الدراسة؟

توفر هذه الدراسة رؤى مهمة حول ديناميكيات الصفائح، ودورة المياه على الأرض، والتغيرات العالمية في مستوى سطح البحر، والأنشطة الزلزالية والبركانية، والتفاعل بين السوائل والهياكل الجيولوجية.

كيف تم تقدير معدل مدخلات المياه في البيئات التكتونية المختلفة؟

قام الباحثون بدمج عوامل مختلفة مثل خصائص حدود الصفائح، والخصائص الصخرية، ومعدلات الانتشار عند تلال وسط المحيط، ومعدلات التقارب، وعمر الصفائح في مناطق الاندساس لتقدير معدل مدخلات المياه لمختلف البيئات التكتونية.

(المصدر: مطبعة العلوم الصينية)