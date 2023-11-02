كشف الأسرار الوراثية: البراز المتحجر يوفر أدلة على الحمض النووي القديم

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في مجال أبحاث الحمض النووي القديم. من خلال تحليل الحمض النووي المستخرج من البراز المتحجر لضباع الكهوف، نجح الباحثون في إعادة بناء جينوم الميتوكوندريا لوحيد القرن الصوفي المنقرض (Coelodonta antiquitatis). وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استرداد جينوم وحيد القرن الصوفي الأوروبي، حيث اعتمدت جميع البيانات الوراثية السابقة عن هذا النوع على عينات من حيوانات سيبيريا.

يعتقد الباحثون الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف الرائع أنه لا يوفر فقط نظرة ثاقبة للاختلافات الإقليمية المحتملة بين قطعان وحيد القرن، بل يفتح أيضًا طريقًا جديدًا للتحقيق في الحمض النووي القديم من خلال استخدام الكوبروليت، أو البراز المتحجر. حقيقة أن المادة الوراثية تم الحصول عليها دون عناء من كوبروليت من نوع آخر تؤكد على القيمة الهائلة لجمع البيانات الجينومية من مجموعة واسعة من المواد.

الكوبروليت، التي تم تجاهلها لفترة طويلة باعتبارها قطع أثرية غير ذات أهمية، تكشف الآن عن نفسها على أنها كنوز تاريخية. من خلال دراسة البراز المحفوظ، يمكن للعلماء تمييز العادات الغذائية لكل من البشر والحيوانات في الماضي البعيد، واستكشاف الالتهابات الطفيلية القديمة، وحتى تحليل التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء البشرية.

في دراسة حديثة أجراها عالم الأحياء الجزيئية بيتر أندرياس سيبر من جامعة كونستانز في ألمانيا، تم فحص برازين ضبع متحجرين من العصر الحجري القديم الأوسط في ما يعرف الآن بألمانيا. وقد تم تحليل هذه الكوبروليت، التي تم تخزينها في مجموعات المتحف، بدقة باستخدام أدوات متخصصة وتقنيات تسلسل الحمض النووي.

وعلى الرغم من الطبيعة المتدهورة للحمض النووي، نجح فريق البحث في استعادة المادة الوراثية من ضباع الكهف ووحيد القرن الصوفي. ومن خلال مقارنة هذا الحمض النووي المستعاد مع الجينومات القديمة والحديثة الأخرى، توصل العلماء إلى اكتشاف رائع. ويشير الاختلاف الجيني بين وحيد القرن الأوروبي الذي تأكله الضباع ووحيد القرن السيبيري إلى تاريخ طويل من الاختلاف بين المجموعتين، يعود تاريخه إلى ما بين 2.5 مليون و150,000 ألف سنة مضت. يتناقض هذا الاكتشاف مع الفرضية السابقة القائلة بأن وحيد القرن قام بتوسعات متكررة في أوروبا الغربية خلال أواخر العصر الجليدي.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية مواصلة استكشاف وتحليل الحمض النووي لهذه المخلوقات القديمة المهيبة. وحتى لو كان ذلك يعني استخراج الحمض النووي من مصادر غير جذابة مثل البراز المتحجر، فقد أصبح من الواضح أن مثل هذه القطع الأثرية المهملة تحمل إمكانات هائلة لكشف أسرار الماضي البيولوجي لكوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الحمض النووي القديم؟



ج: يشير الحمض النووي القديم إلى المادة الوراثية المستخرجة من الكائنات الحية القديمة، مثل الحفريات والعظام والأسنان والكوبوليتات. إنه يوفر رؤى قيمة حول التاريخ الوراثي وتطور الأنواع التي انقرضت منذ فترة طويلة.

س: ما هي الكوبروليت؟



ج: الكوبروليت عبارة عن براز متحجر. لقد أصبحت مصدرًا مهمًا للمعلومات لعلماء الآثار وعلماء الحفريات، حيث يمكنهم تقديم تفاصيل حول النظام الغذائي والصحة والسلوك للكائنات الحية القديمة.

س: ما أهمية استعادة الحمض النووي القديم؟



ج: يسمح تحليل الحمض النووي القديم للعلماء بدراسة التنوع الجيني، والعلاقات التطورية، وتكيفات الأنواع المنقرضة. إنه يوفر نافذة على الماضي ويساعدنا على فهم التاريخ المعقد للحياة على الأرض.

س: كيف يتم استخراج الحمض النووي القديم وتسلسله؟



ج: يتضمن استخراج الحمض النووي القديم استرجاع المادة الوراثية من البقايا المحفوظة، مثل العظام أو الكوبروليت. ويتم بعد ذلك تسلسل الحمض النووي باستخدام تقنيات جزيئية متقدمة، مما يسمح للعلماء بإعادة بناء الجينوم ومقارنته بالبيانات الجينية الأخرى.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟



ج: إن اكتشاف جينوم وحيد القرن الصوفي الميتوكوندريا من البراز المتحجر يتحدى الافتراضات السابقة حول تاريخ الأنواع والاختلافات الإقليمية. وهو يسلط الضوء على أهمية استكشاف مصادر غير تقليدية للحمض النووي القديم من أجل فهم أكثر اكتمالا للنظم البيئية السابقة وديناميكيات الأنواع.

(المصدر: موقع رسائل علم الأحياء)