تلسكوب إقليدس الفضائي يكشف عن صور مذهلة لجواهر الكون المخفية

بدأت مهمة إقليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بداية مذهلة، حيث كشفت عن صور مذهلة لعجائب سماوية كانت محجوبة عن أعيننا سابقًا. تم إطلاقه في يوليو، والهدف الرئيسي لإقليدس هو رسم خريطة للبنية واسعة النطاق للكون وتسليط الضوء على أسرار "الكون المظلم" - العالم الغامض الذي يتكون من المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

من خلال بصرياته المبتكرة وتقنياته المتطورة، التقط إقليدس صورًا ساحرة تركت العلماء وغير علماء الفيزياء الفلكية على حد سواء في حالة من الرهبة. واحدة من أولى النتائج الرائعة التي توصل إليها التلسكوب هي المجرة الحلزونية IC 342، والمعروفة أيضًا باسم كالدويل 5. لقد استعصت علينا هذه "المجرة المخفية" نظرًا لموقعها داخل الحلقة المزدحمة لمجرتنا درب التبانة. إن قدرة إقليدس على التقاط صور قريبة من الأشعة تحت الحمراء في لقطة واحدة أتاحت له تقديم مناظر واسعة الزاوية غير مسبوقة لهذه المجرة البعيدة بتفاصيل ووضوح رائعين.

ولم يتوقف إقليدس عند المجرات المخفية، بل حوّل نظره أيضًا نحو الأجرام السماوية الأخرى الجذابة. لقد كشفت عن صور لسديم رأس الحصان، وهو عبارة عن تشكيل سحابة داكنة تشبه الحصان الذي يرتفع من ضباب المجرة الضبابي. علاوة على ذلك، فقد تم الترحيب بوجهة نظر إقليدس لمجموعة برشاوس من المجرات باعتبارها ثورة في علم الفلك، حيث لم تكشف فقط عن 1,000 مجرة ​​داخل العنقود، ولكن أيضًا عن 100,000 مجرة ​​إضافية في المنطقة المحيطة.

أعرب رينيه لوريج، عالم مشروع إقليدس في وكالة الفضاء الأوروبية، عن سعادته بهذه الصور، مشيرًا إلى أنها تحتوي على مستويات غير مسبوقة من التفاصيل وتوفر رؤى جديدة حول مناطق مألوفة في الكون. ويمكن الآن استكشاف هذه الصور بدقة عالية على موقع وكالة الفضاء الأوروبية، مما يعرض اتساع وجمال كوننا.

تهدف مهمة إقليدس الطموحة إلى رسم خريطة لأكثر من ثلث الكرة السماوية في غضون ست سنوات، مما يؤدي إلى إنشاء أكبر خريطة كونية ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها على الإطلاق. مع هذه النجاحات المبكرة، من الواضح أن إقليدس في طريقه لترك بصمة لا تمحى في مجال الفيزياء الفلكية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي مهمة إقليدس؟



ج: إن مهمة إقليدس هي جهد قامت به وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لرسم خريطة للبنية واسعة النطاق للكون ودراسة "الكون المظلم" المكون من المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

س: ما هي بعض النتائج البارزة التي توصل إليها إقليدس حتى الآن؟



ج: التقط إقليدس صورًا للمجرة الحلزونية المخفية IC 342، وسديم رأس الحصان، وعنقود مجرات فرساوس.

س: كيف يستطيع إقليدس التقاط مثل هذه الصور التفصيلية؟



ج: يستخدم إقليدس بصريات مبتكرة والقدرة على التقاط صور قريبة من الأشعة تحت الحمراء لمساحات كبيرة من الفضاء في لقطة واحدة.

س: ما أهمية مهمة إقليدس؟



ج: ستساهم مهمة إقليدس في فهمنا لبنية الكون وتطوره، مما يوفر رؤى قيمة حول طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

س: أين يمكنني مشاهدة الصور الملتقطة بواسطة إقليدس؟



ج: يمكن استكشاف الصور عالية الدقة التي التقطها إقليدس على موقع وكالة الفضاء الأوروبية.