مقال جديد: رحلة مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) تبدأ بالتحليق بالقرب

يشرع مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في رحلة غير عادية عبر نظامنا الشمسي. في طريقه لدراسة كوكب المشتري وأقماره الجليدية، أجرى JUICE مؤخرًا مناورة حاسمة تضعه في موضع التحليق القادم بالقرب من الأرض والقمر، مما يمثل أول مساعدة جاذبية مزدوجة على الإطلاق بين هذين الجرمين السماويين.

استهلكت المناورة، التي تضمنت حرقًا لمدة 43 دقيقة، ما يقرب من 363 كجم من الوقود، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي إمدادات الوقود الخاصة بشركة JUICE. هذه هي أكبر مناورة نفذتها المركبة الفضائية حتى الآن. أوضحت جوليا شوارتز، مهندسة ديناميكيات الطيران في مركز التحكم في المهمة ESOC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا، أن هذا الاحتراق كان لحظة محورية بالنسبة لـ JUICE، نظرًا لكتلته الكبيرة البالغة 6,000 كيلوغرام. لقد تطلب الأمر قوة ووقودًا كبيرين لتغيير سرعة المركبة الفضائية بما يقرب من 200 متر في الثانية.

يهدف برنامج JUICE، الذي تم إطلاقه في 23 أبريل 2023، من غيانا الفرنسية، إلى دراسة ثلاثة من أقمار المشتري: جانيميد، وكاليستو، ويوروبا. ومع ذلك، للوصول إلى وجهته، يعتمد JUICE على سلسلة من مساعدات الجاذبية. من خلال المناورة بشكل استراتيجي عبر الكواكب الداخلية لنظامنا الشمسي، يستخدم JUICE المد الجاذبي للكواكب لدفع نفسه نحو كوكب المشتري. تقلل هذه التقنية البارعة من استهلاك الوقود، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإجمالية للمركبة الفضائية.

يعد الحرق الأخير هو الأول من مناورتين ضروريتين لمحاذاة JUICE لمساعدة الجاذبية الأرضية والقمر، المقرر إجراؤه في أغسطس 2024. وأكد شوارتز أن هذا الحرق الأولي حقق 95% من التغيير المطلوب في السرعة. وبعد تحليل مدار جويس الجديد في الأسابيع المقبلة، ستخطط وكالة الفضاء الأوروبية لعملية حرق ثانية لضبط مسار المسبار من أجل مساعدة الجاذبية المزدوجة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو العصير؟

ج: JUICE هو اختصار لمستكشف أقمار المشتري الجليدية. هي مركبة فضائية طورتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لدراسة كوكب المشتري وثلاثة من أقماره: جانيميد، كاليستو، ويوروبا.

س: كيف يصل العصير إلى كوكب المشتري؟

ج: يصل JUICE إلى كوكب المشتري من خلال الاستفادة من مساعدات الجاذبية. إنها تتنقل عبر الكواكب الداخلية لنظامنا الشمسي، مستخدمة مدها الجاذبي لتطلق نفسها نحو كوكب المشتري. تعمل هذه التقنية على تقليل استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة المركبة الفضائية.

س: ما هو المهم في الحرق الأخير؟

ج: إن الحرق الأخير، الذي تطلب أكبر مناورة حتى الآن، جعل JUICE جاهزًا لمساعدة الجاذبية القادمة من الأرض والقمر. استهلكت 363 كيلوجرامًا من الوقود وغيرت سرعة المركبة الفضائية بحوالي 200 متر في الثانية.

س: متى سيصل عصير إلى كوكب المشتري؟

ج: إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف يدخل JUICE مدارًا حول كوكب المشتري في عام 2031. ومع ذلك، سيقوم بإجراء تصحيحات مختلفة للمسار باستخدام دافعاته الأصغر حتى ذلك الحين.

س: ما هو الغرض من مهمة JUICE؟

ج: تتمثل مهمة JUICE في دراسة كوكب المشتري وأقماره الجليدية لفهم تكوينها، والتحقيق في إمكانية قابليتها للسكن، والكشف عن رؤى حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي.