رؤى جديدة حول رحلة مسبار JUICE التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى كوكب المشتري

يشرع مسبار مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في مهمة طموحة لدراسة كوكب المشتري وأقماره الجليدية الثلاثة - جانيميد وكاليستو ويوروبا. في سابقة تاريخية، سيستخدم المسبار JUICE مساعدة الجاذبية المزدوجة من الأرض والقمر لدفع نفسه نحو كوكب المشتري.

حدث أحدث إنجاز في مهمة JUICE مؤخرًا، حيث نفذ المسبار مناورة حاسمة لتغيير مداره حول الشمس. استخدم هذا الحرق المعقد الذي دام 43 دقيقة المحرك الرئيسي وحوالي 10% من احتياطي وقود المسبار. وكانت هذه المناورة ضرورية لتمهيد الطريق لمساعدة الجاذبية المزدوجة للأرض والقمر في الصيف المقبل.

وأكدت جوليا شوارتز، مهندسة ديناميكيات الطيران في مركز مراقبة المهمة ESOC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على أهمية هذه المناورة، وكشفت أنها استهلكت كمية كبيرة من الوقود بسبب وزن JUICE الكبير. بوزن إجمالي يبلغ حوالي 6000 كجم، يعد JUICE واحدًا من أثقل المركبات الفضائية التي تم إطلاقها بين الكواكب على الإطلاق.

مساعدة الجاذبية هي تقنية تستغل مجال الجاذبية للكوكب لتوفير زيادة في سرعة المركبة الفضائية. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه المساعدة يتطلب توقيتًا وسرعة ومسارًا دقيقًا. يجب أن يصل JUICE إلى نظام الأرض والقمر في اللحظة المحددة ويتبع المسار الصحيح للاستفادة من تأثير المقلاع.

أثناء اكتمال المناورة الأساسية، لا تزال هناك حاجة إلى مناورة ثانية أصغر لضمان أن JUICE يسير على المسار الصحيح لمساعدة الجاذبية بين الأرض والقمر. يسمح هذا النهج المكون من جزأين بتشغيل المحرك الثاني لتصحيح أي أخطاء من المناورة الأولية. في مايو 2024، ستنفذ الدفعات الأصغر حجمًا للمسبار مناورة الضبط النهائية أثناء اقترابه من الأرض.

تم إطلاق مهمة JUICE بنجاح في أبريل، وهي مجهزة بأدوات استشعار عن بعد وجيوفيزيائية وموقعية متقدمة. ومع ذلك، ونظرًا للمسافة الشاسعة بين الأرض والمشتري، فمن غير المتوقع إجراء عمليات رصد تفصيلية للعملاق الغازي وأقماره حتى عام 2031.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو العصير؟

ج: جويس هو مسبار مستكشف أقمار المشتري الجليدية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

س: ما هي مساعدة الجاذبية المزدوجة؟

ج: إن مساعدة الجاذبية المزدوجة هي مناورة يستخدم فيها مسبار JUICE مجالات الجاذبية لكل من الأرض والقمر لدفع نفسه نحو كوكب المشتري.

س: ما هو الغرض من مهمة JUICE؟

ج: تهدف مهمة JUICE إلى دراسة كوكب المشتري وأقماره الجليدية الثلاثة - جانيميد، وكاليستو، ويوروبا - للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوينها وإمكاناتها لإيواء المحيطات.