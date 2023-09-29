وكالة الفضاء الأوروبية تدعو إلى تقديم مقترحات للبعثات القمرية الصغيرة

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن برنامجها لاستكشاف Terrae Novae، ودعت شركات التكنولوجيا للمشاركة من خلال تقديم مقترحات لمهمات صغيرة إلى القمر. الهدف الأساسي للبرنامج هو إرسال أول رائد فضاء أوروبي لاستكشاف سطح القمر وتعزيز الوجود الأوروبي في مدار أرضي منخفض، والمشاركة في نهاية المطاف في أول مهمة بشرية إلى المريخ.

تهدف المهمات القمرية الصغيرة المضافة حديثًا إلى سد الفجوات التكنولوجية وتوسيع المعرفة العلمية حول القمر والمريخ. ويؤكد كزافييه باربييه، وهو مهندس في وكالة الفضاء الأوروبية يقود الدعوة إلى الأفكار، أن هذه فرصة ممتازة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعب دور مهم في استكشاف الفضاء.

إن نطاق المهام المقترحة واسع ويمكن أن يشمل الأقمار الصناعية، والمركبات الجوالة، وعمليات استخراج الموارد، وتحسين رسم الخرائط لمواقع الهبوط المحتملة. يُطلب من المتقدمين إثبات إمكانية تطوير مشاريعهم وإطلاقها في غضون 4.5 سنوات، بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 50 مليون يورو. يجب أن يمتلكوا أيضًا القدرة على رؤية المشروع من البداية إلى النهاية.

ستوفر وكالة الفضاء الأوروبية الوصول إلى الموارد مثل منصة الإطلاق Ariane 6 لركوب الخيل وبرنامج Moonlight للاتصالات القمرية وخدمات الملاحة. الموعد النهائي لتقديم المقترحات هو 14 ديسمبر 2023، ومن المقرر إجراء التقييمات في أوائل عام 2024.

المرشحون من البلدان المشاركة في Terrae Novae بمساهمة صغيرة إلى متوسطة، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وكندا وتشيكيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والمجر وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا، إسبانيا والسويد وسويسرا مؤهلة للتقديم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها التقدم بطلب إلى البرنامج الوطني للابتكار الفضائي (NSIP) للحصول على مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع تطوير تقنيات الفضاء الجديدة وتطبيقات وخدمات الأقمار الصناعية. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 13 نوفمبر 2023، وستحصل المشاريع المختارة على منح تتراوح بين 150,000 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه إسترليني.

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وكالة الفضاء البريطانية