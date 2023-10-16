طرق القمر: بناء الطريق لاستكشاف القمر

أثار الاكتشاف الأخير للمياه في المرتفعات حول القطب الجنوبي للقمر اهتمامًا متجددًا باستكشاف القمر. وبما أن العلماء يعتبرون القمر موقعًا محتملاً لمهمات الفضاء السحيق، فإن الحاجة إلى البنية التحتية تصبح واضحة. إن إنشاء المصانع والمراصد والموانئ الفضائية ومحطات الدفع والموائل على سطح القمر يتطلب عنصرا أساسيا - الطرق.

يشكل الثرى القمري، أو التربة السطحية، تحديًا للمركبات والمعدات الموجودة على سطح القمر. تتصرف حبيباتها الناعمة والخشنة كالسائل، حيث تدخل بسهولة في الشقوق وتسبب الضرر. للتغلب على هذا الخطر، اكتشف العلماء حلولًا مختلفة، بدءًا من بكرات الوبر المستوحاة من أبو بريص وحتى بخاخات النيتروجين السائل. ومع ذلك، فإن بناء الطرق يوفر نهجا أبسط وأكثر فعالية.

واجهت البعثات السابقة، مثل مركبة أبولو 17، مشكلات بسبب الغبار القمري الزائد. بعد أن فقدت حاجزها، جمعت المركبة الكثير من الغبار مما اضطر رواد الفضاء إلى ابتكار حل تبريد باستخدام الخرائط القمرية. حتى أن المركبة السوفيتية Lunokod 2 أوقفت عملياتها عندما أصبح المبرد الخاص بها مغطى بالغبار القمري. وقد لوحظت حالات فشل مرتبطة بالغبار في مهمات أخرى على سطح القمر أيضًا.

ولمواجهة هذا التحدي، قامت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بتطوير نظام رائد يعرف باسم PAVER. وباستخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون بقوة 12 كيلووات، يستطيع الباحثون إذابة غبار القمر وتحويله إلى سطح زجاجي مستو. تسمح هذه التقنية بإنشاء كتل رصف مثلثة الشكل لا تتحمل السحق فحسب، بل يمكن أيضًا إصلاحها بسهولة.

يعد PAVER عرضًا لاستخدام الموارد في الموقع (ISRU)، وهو مفهوم ضروري لأنه سيكون من غير العملي نقل جميع المواد المطلوبة من الأرض إلى القمر. من خلال الاستفادة من الموارد القمرية، بما في ذلك غبار القمر، يصبح بناء منصات الهبوط والطرق ممكنًا.

وبحسب فريق وكالة الفضاء الأوروبية، يمكن الانتهاء من منصة هبوط تبلغ مساحتها 100 متر مربع وسمكها 115 سم في غضون XNUMX يومًا. يفتح هذا النهج المبتكر لبناء الطرق على القمر إمكانيات لاستكشاف القمر في المستقبل وإنشاء بوابة قمرية لمهام الفضاء السحيق.

مصادر:

– طرق القمر. (حقوق الصورة: وكالة الفضاء الأوروبية)

– المركبة القمرية أبولو 17. (حقوق الصورة: ناسا)

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