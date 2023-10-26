استكشاف القمر باستخدام الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)

يلوح في الأفق عصر جديد من استكشاف القمر حيث يستعد رواد الفضاء لمهمات أرتميس المستقبلية إلى القمر. واحدة من أهم التطورات في مجموعة أدواتهم هي الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC). تعد هذه الكاميرا المتطورة ترقية ملحوظة من كاميرات Hasselblad 500EL المعدلة التي استخدمها رواد الفضاء خلال مهام أبولو.

للتأكد من جاهزية HULC لاستكشاف القمر، تم إجراء اختبارات صارمة في لانزاروت بإسبانيا، وهي منطقة ذات مناظر طبيعية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة على القمر. أخذ العلماء، المدربون خصيصًا لاستكشاف القمر، الكاميرا في رحلات ميدانية جيولوجية، وقاموا بفهرسة النتائج التي توصلوا إليها في كتاب ميداني إلكتروني. تمكن المدربون من تتبع تقدمهم في الوقت الفعلي من خلال تدفقات الصوت والفيديو.

تم تجهيز HULC بأجزاء كاميرا جاهزة للاستخدام توفر حساسية محسنة للضوء وعدسات حديثة. في حين أن القمر يقدم ظلالا قاسية ومناطق مرتفعة مشرقة، خاصة حول القطب الجنوبي، فإن تصميم HULC يأخذ في الاعتبار ظروف الإضاءة القاسية هذه. مع عدم وجود غلاف جوي لتنظيم درجة الحرارة، تواجه البيئات القمرية تقلبات جذرية، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 120 درجة مئوية خلال النهار وتنخفض إلى -200 درجة مئوية في الليل. تم تصميم كاميرات HULC لتحمل درجات الحرارة القصوى هذه، وتتميز ببطانية واقية إضافية للحماية من الحرارة والغبار.

لتكرار الظروف المتوقعة التي يواجهها المصورون القمريون، اختبر رواد الفضاء المرشحون كاميرا HULC في وضح النهار وداخل الكهوف البركانية لمحاكاة الليالي القمرية. كان لا بد من تشغيل الكاميرا بسهولة أثناء ارتداء قفازات واقية سميكة، مما أدى إلى تكوين أزرار سهلة الاستخدام. أكد جيريمي مايرز، قائد كاميرا HULC في وكالة ناسا، على أهمية الحدس، مشيرًا إلى أن "الكاميرا يجب أن تكون سهلة الاستخدام" لأنها مجرد واحدة من الأدوات العديدة التي سيتعامل معها رواد الفضاء على القمر.

بالإضافة إلى التقاط تفاصيل قريبة للصخور ولقطات ذات زاوية واسعة للمناظر الطبيعية للقمر، يسعى المهندسون جاهدين لإنشاء كاميرا يمكنها تحمل الغبار القمري الخطير. ويشكل هذا الغبار، الذي يتكون من جزيئات دقيقة كاشطة، خطرًا على كل من الأفراد والمعدات. سيستمر تصميم HULC في التطور، ومن المقرر اختبار الإصدار القادم على متن محطة الفضاء الدولية.

أسئلة وأجوبة

ما هي كاميرا HULC؟

الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) هي كاميرا حديثة مصممة لرواد الفضاء في مهام Artemis المستقبلية إلى القمر. إنها ترقية مهمة عن الكاميرات المستخدمة خلال مهام أبولو.

ما الذي يجعل كاميرا HULC مختلفة؟

تشتمل كاميرا HULC على أجزاء جاهزة للاستخدام مع حساسية محسنة للضوء وعدسات متقدمة. وهو مصمم لتحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة وظروف الإضاءة القاسية في البيئات القمرية.

كيف تم اختبار كاميرا HULC؟

خضعت كاميرا HULC لاختبارات صارمة في لانزاروت بإسبانيا، التي تتمتع بمناظر طبيعية تشبه البيئة القمرية. استخدم العلماء، المدربون على استكشاف القمر، الكاميرا أثناء الرحلات الميدانية الجيولوجية وقاموا بفهرسة النتائج التي توصلوا إليها في كتاب ميداني إلكتروني.

ما هي التحديات التي تعالجها كاميرا HULC؟

تعالج كاميرا HULC تحديات التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والغبار القمري. وهو مصمم للتعامل مع درجات الحرارة التي تصل إلى 120 درجة مئوية أثناء النهار و -200 درجة مئوية في الليل مع توفير تدابير حماية إضافية ضد الغبار.

ما هي الخطط المستقبلية لكاميرا HULC؟

وسيواصل المهندسون تحسين تصميم كاميرا HULC، مع إصدار مخطط للاختبار على متن محطة الفضاء الدولية. الهدف النهائي هو تزويد رواد الفضاء بأداة سهلة الاستخدام وموثوقة لاستكشاف القمر.