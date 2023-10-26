دمج وحدة الخدمة الأوروبية لمهمة Artemis II: خطوة حاسمة نحو استكشاف القمر

تكتسب مهمة Artemis II القادمة، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، زخمًا حيث يعمل المهندسون في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بجد لإعداد وحدة الخدمة الأوروبية (ESM2) للتكامل مع وحدة طاقم أوريون. وسيلعب ESM2 دورًا حيويًا في توفير الموارد الأساسية مثل الكهرباء والماء والأجواء المحاكية لضمان راحة وسلامة رواد الفضاء الأربعة خلال رحلتهم ذهابًا وإيابًا إلى القمر.

لتسهيل عملية التكامل، تم توصيل ESM2 في البداية بمحول وحدة الطاقم، مما يشكل وحدة خدمة أوريون (OSM). أتاحت هذه الخطوة الحاسمة للمهندسين إجراء اختبار شامل للوحدة المتكاملة، والتي تشمل الأنابيب والأسلاك والبطاريات والإلكترونيات. تم إجراء اختبارين حاسمين خلال هذه المرحلة لضمان موثوقية ومتانة OSM.

أحد هذه الاختبارات، يسمى اختبار الدورة الحرارية، يقيم قدرة OSM على تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة التي سيواجهها أثناء المهمة. وفي الوقت نفسه، ركز الاختبار الصوتي الميداني المباشر (DFAT) على تقييم قدرة OSM على تحمل الاهتزازات الشديدة التي حدثت أثناء صعود الصاروخ إلى الفضاء.

بعد هذه الاختبارات، تم ربط OSM بنجاح بوحدة Orion Crew Module، لتشكل مركبة Orion الكاملة لمهمة Artemis II. ويتم الاتصال من خلال ست نقاط حول الدرع الحراري لكبسولة الطاقم، مما يضمن سلامة رواد الفضاء أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. وبدلاً من عبور الدرع الحراري، يتم توجيه الأنابيب والأسلاك حوله.

ومع ضم وحدات الطاقم والخدمة الآن كوحدة واحدة، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي تشغيل مركبة أوريون والتحقق بدقة من أن جميع الأنظمة تعمل بانسجام. تسمح هذه المرحلة للفرق الأوروبية والأمريكية بالتحقق من صحة الاتصال السلس بين المكونات المختلفة.

ومع استمرار الاستعدادات لمهمة أرتميس XNUMX، سيتحول التركيز قريبًا إلى تركيب الأجنحة الشمسية على مركبة أوريون، واستكمال تجميعها. بعد ذلك، سيتم ملء خزانات الوقود بالوقود الدافع، وسيتم تجميع صاروخ أرتميس XNUMX، مع توصيل أوريون بنظام إجهاض الإطلاق - وهي ميزة أمان حيوية لرواد الفضاء في حالة وقوع أي أحداث غير متوقعة أثناء الإطلاق.

يمثل تكامل وحدة الخدمة الأوروبية علامة بارزة في برنامج Artemis، مما يجعل البشرية أقرب خطوة إلى استكشاف القمر ويمهد الطريق لمهمات الفضاء السحيق المستقبلية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي وحدة الخدمة الأوروبية (ESM2)؟

تعد وحدة الخدمة الأوروبية (ESM2) أحد مكونات مركبة أوريون المصممة لتوفير الموارد الأساسية مثل الكهرباء والماء والأجواء المحاكية لرواد الفضاء أثناء المهام الفضائية.

2. ما هي أهم الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عملية الدمج؟

أثناء عملية التكامل، يتم إجراء اختبارين حاسمين: اختبار الدورة الحرارية واختبار المجال الصوتي المباشر (DFAT). ويضمن اختبار الدورة الحرارية قدرة الوحدة على تحمل التقلبات الشديدة في درجات الحرارة، في حين يقوم اختبار DFAT بتقييم مرونتها في مواجهة الاهتزازات أثناء صعود الصاروخ.

3. كيف يتم توصيل وحدات الطاقم والخدمة؟

يتم توصيل وحدات الطاقم والخدمة من خلال ست نقاط حول الدرع الحراري لكبسولة الطاقم. ويتم توجيه الأنابيب والأسلاك حول الدرع الحراري لضمان سلامة رواد الفضاء أثناء عودتهم إلى الغلاف الجوي للأرض.

4. ما هو الغرض من نظام إحباط الإطلاق؟

يعد نظام إحباط الإطلاق ميزة أمان مهمة متصلة بمركبة أوريون. ويضمن سلامة رواد الفضاء في حالة حدوث انفجار أو انحراف عن المسار المخطط له أثناء الإطلاق.

5. ما هي أهمية مهمة أرتميس XNUMX؟

تعد مهمة Artemis II معلمًا حاسمًا في برنامج Artemis، الذي يهدف إلى إرسال رواد فضاء في رحلة ذهابًا وإيابًا إلى القمر. إنه بمثابة نقطة انطلاق لمهمات استكشاف الفضاء السحيق المستقبلية.