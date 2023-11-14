الحاجة إلى تعديل سياسات العودة الجغرافية في صناعة الفضاء في أوروبا

ويدعو المسؤولون في الحكومة والصناعة الأوروبية إلى إدخال تعديلات على سياسة "العائد الجغرافي" من أجل تعزيز القدرة التنافسية في صناعة الإطلاق في أوروبا. وبينما يعترفون بقيمة العائد الجغرافي، الذي يضمن حصول الدول على العقود بما يتناسب مع استثماراتهم، فإنهم يجادلون بضرورة إجراء بعض التغييرات لجعل المركبات الأوروبية، مثل Ariane 6 وVega C، أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة في السوق العالمية. .

أعرب قادة وكالات الفضاء الوطنية والمديرين التنفيذيين لشركات الفضاء الكبرى عن مخاوفهم خلال جلسات مؤتمر Space Tech Expo Europe. وهم يعتقدون أن سياسات العودة الجغرافية الحالية لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تخلق عدم المرونة وتجعل من الصعب على المركبات الأوروبية التنافس على نطاق عالمي.

وشدد فيليب بابتيست، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الفرنسية CNES، على ضرورة خفض التكاليف وتبسيط النظام المعقد الحالي. واقترح إلغاء جزء من سياسة العودة الجغرافية لاستغلال آريان 6. وسلط بابتيست الضوء على قضية زيادات الأسعار من المقاولين من الباطن، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لمركبات الإطلاق الأوروبية.

كما أثار بيير جودارت، الرئيس التنفيذي لشركة ArianeGroup Germany، مشكلة الانغلاق على الموردين بسبب العودة الجغرافية. وأشار إلى أن عدم القدرة على تغيير الموردين، حتى لو لم يكن أداؤهم جيداً، يؤدي إلى التأخير وزيادة النفقات لشركة أريان. ومثل هذه القضايا تعيق القدرة التنافسية وتؤثر على النجاح الشامل للبعثات الفضائية الأوروبية.

وفي حين يتفق أصحاب المصلحة على أن العودة الجغرافية لها نقاط ضعف، فإنهم يؤكدون على أهمية إيجاد طرق بديلة لتطبيقها بدلا من التخلي عن السياسة تماما. وهم يعتقدون أن العائد الجغرافي يجب أن يكون مصممًا للسماح بالمنافسة عند اختيار المقاولين من الباطن، وبالتالي ضمان جودة وأداء أفضل.

وشدد المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي، فالتر بيلزر، على الحاجة إلى تطوير أساليب أكثر ذكاءً لتطبيق العودة الجغرافية. وحذر من أن التخلص من العائد الجغرافي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على وكالة الفضاء الأوروبية، حيث قد تصبح الدول الأعضاء أقل استعدادًا للمساهمة دون ضمان العائدات.

يُنظر إلى Georeturn على أنه ضروري لضمان التزامات الدول الأعضاء ببرامج وكالة الفضاء الأوروبية الاختيارية. وشدد ماركو فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة OHB، على أهمية هذا المفهوم، حيث أن الحكومات مترددة في استثمار أموال كبيرة دون ضمان العوائد. ولذلك، فإن الحفاظ على العائد الجغرافي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل لصناعة الفضاء في أوروبا.

أسئلة مكررة:

س: ما هو الإرجاع الجغرافي؟

ج: Georeturn هي سياسة تضمن حصول الدول على عقود تتناسب مع استثماراتها في البرامج والمبادرات الفضائية.

س: لماذا تعتبر التعديلات على سياسات العودة الجغرافية ضرورية؟

ج: التعديلات مطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية في صناعة الإطلاق في أوروبا، وخاصة بالنسبة للمركبات مثل آريان 6 وفيجا سي، التي تواجه تحديات في الأسواق العالمية.

س: ما هي القضايا التي تنشأ عن سياسات العودة الجغرافية الحالية؟

ج: تؤدي السياسات الحالية إلى عدم المرونة، وزيادة التكاليف، وإعاقة القدرة على تبديل الموردين، مما يؤثر على القدرة التنافسية ونجاح البعثات الفضائية الأوروبية.

س: هل هناك حاجة للقضاء على العودة الجغرافية بالكامل؟

ج: يدعو أصحاب المصلحة إلى إجراء تعديلات بدلاً من الإلغاء الكامل، حيث تلعب العودة الجغرافية دوراً حاسماً في تأمين الالتزامات والاستثمارات من الدول الأعضاء.

س: ما هي التغييرات المستقبلية التي يمكن توقعها فيما يتعلق بالعودة الجغرافية؟

ج: تعمل وكالة الفضاء الأوروبية على مقترحات لتكييف أساليب العودة الجغرافية بطرق تعزز القدرة التنافسية وتحسن النظام الشامل.