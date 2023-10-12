علماء الفلك يدرسون العنقود المجري G113 باستخدام XMM-Newton وLOFAR

استخدم فريق من علماء الفلك الأوروبيين القمر الصناعي XMM-Newton ومصفوفة التردد المنخفض (LOFAR) للتحقيق في مجموعة مجرات تُعرف باسم PSZ2G113.91-37.01، أو G113 للاختصار. وتقدم نتائج هذه الدراسة المنشورة على موقع arXiv، رؤى جديدة حول خصائص وطبيعة هذه المجموعة.

مجموعات المجرات هي هياكل ضخمة تتكون من آلاف المجرات المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. يتم تشكيلها من خلال تراكم الكتلة ودمج الهياكل الفرعية الأصغر. نظرًا لحجمها وتكوينها، فإنها توفر فرصًا ممتازة لدراسة تطور المجرات وعلم الكونيات.

تم اكتشاف G113 في عام 1999 ويقع عند انزياح أحمر قدره 0.371. تبلغ كتلته حوالي 758 تريليون كتلة شمسية ونصف قطره حوالي 4 ملايين سنة ضوئية. من المعروف أن المجموعة تحتوي على هالة راديوية واثنتين من بقايا الراديو. ومع ذلك، لم يتم رصده بواسطة أي قمر صناعي رئيسي للأشعة السينية.

ويهدف فريق من علماء الفلك بقيادة ماريا جوليا كامبيتييلو من جامعة بولونيا في إيطاليا إلى تغيير هذا الأمر. استخدموا XMM-Newton لمراقبة G113 كجزء من مشروع Cluster HEritage مع XMM-Newton: التجميع الشامل والديناميكا الحرارية عند نقطة نهاية تكوين الهيكل (CHEX-MATE). تم استكمال دراستهم بصور من إصدار LOFAR لبيانات مسح السماء بطول مترين (LoTSS-DR2).

كشفت الملاحظات أن G113 يخضع لعملية اندماج على طول محوره الشمالي الجنوبي. تم تأكيد وجود هالة راديوية واثنتين من آثار الراديو، حيث تكون الآثار متعامدة مع محور الاندماج - أحدهما يقع في المنطقة الشمالية والآخر في المنطقة الجنوبية.

وأظهر تحليل بيانات الأشعة السينية انقطاع سطوع السطح في المنطقة الشمالية التي صنفت على أنها جبهة باردة. كما كشفت الخريطة الحرارية عن وجود منطقة باردة أخرى في الجزء الجنوبي من العنقود.

ووجدت الدراسة أن منطقة الهالة الراديوية لها متوسط ​​قيمة مؤشر طيفي يبلغ حوالي -1.15، مع انحراف معياري قدره 0.23. يبدو المظهر الطيفي في الجبهة الشمالية للآثار الشمالية مسطحًا، مما قد يشير إلى تسارع الجسيمات نتيجة لصدمة متحركة نحو الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل نقطة إلى نقطة لانبعاثات الأشعة السينية والراديو في مناطق الهالة والآثار عن وجود علاقة قوية للهالة وارتباط مضاد للآثار، بما يتوافق مع الدراسات السابقة.

في الختام، يشير مؤلفو الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لفهم العمليات الفيزيائية التي تساهم في هذه الارتباطات والارتباطات المضادة.

مصادر:

- arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03645)

- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)