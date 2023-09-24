قمر المشتري أوروبا: دراسات جديدة تشير إلى أن ثاني أكسيد الكربون ينشأ من المحيط تحت السطح

كشفت دراستان حديثتان باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، عن وجود ثاني أكسيد الكربون على السطح الجليدي لقمر المشتري أوروبا. هذه النتائج لها آثار مهمة على إمكانية السكن في محيط أوروبا ووجود الحياة على القمر.

وحللت الدراستان، اللتان نشرتا في مجلة ساينس، توزيع جليد ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا باستخدام أطوال موجية قريبة من الأشعة تحت الحمراء. ووجدوا أن أعلى تركيز لجليد ثاني أكسيد الكربون كان في منطقة تعرف باسم تارا ريجيو، والتي تتميز بتضاريس فوضوية ويعتقد أنها واحدة من أحدث المناطق في أوروبا.

بناءً على التحليل، يقترح الباحثون أن ثاني أكسيد الكربون الموجود في تارا ريجيو نشأ على الأرجح من المحيط تحت سطح أوروبا، بدلاً من أن يتم توصيله بواسطة النيازك أو إنتاجه عن طريق التفاعلات مع الغلاف المغناطيسي لكوكب المشتري. يشير هذا السيناريو "الداخلي" إلى أن الكربون جاء من داخل أوروبا نفسه، وقد ظهر إلى السطح مؤخرًا نسبيًا على مقياس زمني جيولوجي.

إن وجود الملح المشتق من المحيط في تارا ريجيو، والذي تم رصده سابقًا بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، يدعم أيضًا الفرضية القائلة بأن أصل ثاني أكسيد الكربون هو المحيط الداخلي لأوروبا. ومع ذلك، يعترف الباحثون أيضًا بأن ثاني أكسيد الكربون من المحتمل أن يكون قد تشكل على السطح من السوائل الحاملة للكربونات أو المركبات العضوية.

الأهم من ذلك، أن هذه الدراسات تلقي بظلال من الشك على مصدر خارجي لثاني أكسيد الكربون، مثل النيازك، حيث أن التركيز المحلي لثاني أكسيد الكربون في تارا ريجيو لا يتوافق مع أصل خارجي. تشير هذه النتيجة إلى أن المصدر الأكثر ترجيحًا لثاني أكسيد الكربون المرصود هو مصدر داخلي لأوروبا.

يثير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا تساؤلات حول إمكانية وجود حياة في محيطه. وبينما لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان ثاني أكسيد الكربون مرتبطًا بالعمليات البيولوجية، فإن الكربون ضروري للحياة كما نعرفها على الأرض. سيكون المزيد من الاستكشاف والدراسة للمحيط الموجود تحت سطح أوروبا أمرًا بالغ الأهمية في فهم قابليته للسكن المحتملة ووجود حياة خارج الأرض.

مصادر:

- العلوم: NASA/ESA/CSA/Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (جامعة كورنيل)؛ معالجة الصور: جيرونيمو فيلانويفا (NASA-GSFC)/ أليسا باغان (STScI)

– الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) عبر EurekAlert!