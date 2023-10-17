اكتشافات جديدة على قمر كوكب المشتري أوروبا: ثاني أكسيد الكربون والمحيطات والحرارة

كشفت الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب عن وجود ثاني أكسيد الكربون (CO₂) على سطح قمر المشتري أوروبا. وقد فتح هذا الاكتشاف احتمالات رائعة حول تكوين القمر وإمكانية دعم الحياة. من الممكن أن يكون ثاني أكسيد الكربون قد نشأ خارجيًا، ولكن من الممكن أيضًا أنه تسرب عبر الطبقة السميكة من الجليد التي تغطي سطح يوروبا. علاوة على ذلك، يشير وجود ثاني أكسيد الكربون إلى وجود محيط عالمي تحت الجليد.

هناك تفسيران لأصل ثاني أكسيد الكربون: يمكن أن يذوب في محيط أوروبا، على غرار المحيطات على الأرض؛ أو يمكن أن يكون منتجًا ثانويًا لتحلل المركبات العضوية، مثل الأحماض الأمينية أو مركبات الكربون الأخرى. تتركز رواسب ثاني أكسيد الكربون في منطقة تسمى تارا ريجيو، وهي حديثة نسبيًا. ومع ذلك، فإن ظروف سطح أوروبا تجعل بقاء ثاني أكسيد الكربون غير مستقر لفترات طويلة.

على عكس قمر زحل إنسيلادوس، لا يوجد في أوروبا ثورانات ينابيع حارة شائعة من شأنها أن توفر تحليلًا طيفيًا للأملاح الذائبة. ومع ذلك، يعتقد العلماء أن يوروبا، إلى جانب قمر المشتري جانيميد وإنسيلادوس، لديهم محيط عالمي سائل تحت سطحه. هناك أيضًا مرشحون محتملون آخرون للمحيطات السائلة العالمية، مثل كاليستو، وتيتان، وتريتون، وديوني، والكواكب القزمة سيريس وبلوتو. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد هذه الشكوك.

قدم مسبار غاليليو، الذي يدور حول كوكب المشتري، إشارات مبكرة لوجود محيط عالمي في أوروبا منذ أكثر من 25 عامًا. كشفت الصور التفصيلية لسطح القمر الجليدي عن أطواف جليدية، وشظايا من الجليد يبدو أنها تجمدت من جديد في مواقع عشوائية. يشير هذا إلى أن الغطاء الجليدي كان رقيقًا نسبيًا، وربما يبلغ سمكه بضعة كيلومترات فقط. ويوجد تحت الجليد محيط عميق يقدر بـ 80 إلى 150 كيلومترًا، وربما يحتوي على ضعفي إلى ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة في محيطات الأرض.

إن وجود محيط سائل في أوروبا يعني وجود مصادر للحرارة. ومن المرجح أن الحرارة تتولد عن ضغوط الجاذبية التي يمارسها كوكب المشتري، مما يسبب قوى المد والجزر. تتأثر أقمار مثل آيو، وأوروبا، وجانيميد بقوى المد والجزر وتظهر رنينًا مداريًا. تشوه هذه الظاهرة مداراتها، مما يجعلها أكثر انحرافًا وتولد الحرارة داخل أجزائها الداخلية. آيو، على وجه الخصوص، يواجه نشاطًا بركانيًا مكثفًا بسبب احتكاك الصخور، مع أكثر من 150 حفرة نشطة في أي وقت.

يواجه أوروبا تأثيرًا مشابهًا ولكن أقل كثافة، حيث يحافظ على سائل محيطه تحت سطحه. في عام 2012، اكتشف تلسكوب هابل انبعاثات بخار الماء من القطب الجنوبي لأوروبا، والتي لم يتم اكتشافها بواسطة مسبار غاليليو. كما ساهم مقياس المغناطيسية الموجود على متن غاليليو في اكتشاف محيط أوروبا من خلال الكشف عن حالات شاذة صغيرة في المجال المغناطيسي لكوكب المشتري ناجمة عن التيارات الكهربائية داخل القمر. وهذا يشير إلى وجود الأملاح الذائبة في المحيط تحت سطح الأرض.

تعمل القشرة الجليدية لأوروبا على "فصل" سطحها عن باطنها الصخري، وقد تكون الشقوق التي لوحظت على السطح ندوبًا ناجمة عن حركات المد والجزر. تشير الأطياف التي التقطها مسبار غاليليو إلى وجود كبريتات الكالسيوم والمغنيسيوم. ومع ذلك، كان التأثير أضعف بكثير مقارنة بجانيميد، وهو قمر أكبر بمحيطه الخفي ونواة معدنية مكونة من الحديد والنيكل.

بشكل عام، توفر الملاحظات والاكتشافات الأخيرة على أوروبا دليلًا إضافيًا على إمكانية وجود ظروف مستدامة للحياة على قمر المشتري. من الضروري إجراء المزيد من الاستكشاف والبحث لكشف أسرار هذا الجرم السماوي المثير للاهتمام.

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